Birds of Prey: Ewan McGregor sarà Black Mask

Il film Birds of Prey, incentrato sull'omonimo gruppo di supereroine della DC Comics, si è appena arricchito con un'aggiunta notevole nel cast: l'attore scozzese Ewan McGregor, noto per essere stato Obi-Wan Kenobi nella seconda trilogia di Star Wars, sarà il perfido Black Mask, antagonista principale della pellicola diretta da Cathy Yan e prodotta da Margot Robbie, che apparirà nei panni di Harley Quinn.

Black Mask è stato creato nel 1985 dallo sceneggiatore Doug Moench e dal disegnatore Tom Mandrake, nel numero 386 del mensile Batman. Il suo vero nome è Roman Sionis, è uno dei tanti boss della malavita di Gotham City, noto per la sua passione per la tortura, e il suo appellativo da supercriminale deriva dalla sua fissazione per i travestimenti, in particolare una maschera nera a forma di teschio, creata usando i frammenti della bara del padre. Amico d'infanzia di Bruce Wayne perché costretto dai genitori, li uccise quando diede fuoco alla casa di famiglia, ereditando l'azienda Janus Cosmetics la cui rovina economica lo spinse a diventare un malavitoso. È stato ucciso da Catwoman e provvisoriamente resuscitato nella storyline Blackest Night, dove era una delle Lanterne Nere. Nel reboot dell'universo fumettistico della DC noto come New 52 il personaggio fu leggermente reinventato, con la rivelazione che ha una doppia personalità: una è Sionis, l'altra è Black Mask.

Birds of Prey, in uscita nel febbraio del 2020, segnerà il debutto cinematografico del personaggio, precedentemente apparso solo in televisione. Per l'esattezza, un certo Richard Sionis (padre di Roman nel New 52) era uno degli antagonisti secondari nelle prime due stagioni di Gotham, prima di morire per mano di Tabitha Galavan. Black Mask ha anche avuto un ruolo minore nei videogiochi della serie Arkham. Per McGregor si tratterà del secondo film consecutivo girato per la Warner Bros.: è attualmente impegnato sul set di Doctor Sleep, basato sull'omonimo romanzo di Stephen King e diretto da Mike Flanagan.