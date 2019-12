Birds of Prey, la regista Cathy Yan: "Mi sono ispirata a Quentin Tarantino e Stanley Kubrick"

Birds of Prey sarà ispirato ai film di Quentin Tarantino e Stanley Kubrick, come ha rivelato la regista del cinecomic Cathy Yan in una recente intervista.

La filmmaker, in occasione di una set visit, ha spiegato ai reporter: "Ci sono molte influenze nei film. Voglio dire è il modo in cui ne abbiamo parlato: la struttura del film è un po' come Pulp Fiction incrociato a Rashomon". Cathy Yan, parlando di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ha precisato: "Si tratta di una struttura non convenzionale, per me, ci sono molti dei miei registi preferiti che hanno ispirato degli aspetti di questo film. Quindi Tarantino, ovviamente I professionisti, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Harley e Cas".

A livello visivo, inoltre, ci saranno dei riferimenti ad Arancia meccanica e ai film degli anni '70: "Cerchiamo realmente di dare a questo film un aspetto mai visto per quanto riguarda i progetti di supereroi realizzati prima e sarà realmente ancorato alla realtà e ad alcuni dei film che avete amato nel corso degli anni".

Birds of Prey: Margot Robbie in una immagine del trailer del film

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.

Birds of Prey arriverà nei cinema americani il 7 febbraio 2020.