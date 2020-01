Birds of Prey: la regista Cathy Yan svela il consiglio che le ha dato Patty Jenkins

Birds of Prey, il film con star Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, è stato diretto da Cathy Yan e la regista ha svelato quale consiglio le ha dato Patty Jenkins, reduce dal successo di Wonder Woman.

La filmmaker ha pensato alla possibilità di ottenere l'incarico dopo aver parlato con la sceneggiatrice Christina Hodson, ritrovandosi in sintonia con lei immediatamente, e scoprendo solo in un secondo momento che avrebbe potuto occuparsi del lungometraggio al femminile tratto dai fumetti della DC.

Cathy Yan ha sottolineato che ha ottenuto la regia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) dopo aver proposto il suo approccio alla storia, ovvero quello di mostrare le protagoniste unire le forze rendendosi conto che insieme hanno più possibilità di sconfiggere il villain.

La filmmaker ha quindi spiegato: "Ho avuto un grande sostegno dai produttori ma, ogni giorno, ero comunque molto preoccupata perché non avevo mai realizzato qualcosa di simile. Ho quindi chiamato Patty Jenkins durante la preparazione e le ho chiesto 'Cosa sto facendo?'. Mi ha risposto: 'Devi ricordarti che nessuno conosce il film bene quanto te. Quello è ciò che ti rende la regista'. Ed è stato un consiglio davvero, davvero, utile".

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile.

Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.