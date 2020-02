Birds Of Prey: il cast vuole un crossover con Wonder Woman

Il cast di Birds Of Prey vuole un crossover con Wonder Woman: 'Combatteremmo insieme contro i cattivi'.

Le ragazze di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) in squadra con Wonder Woman? Sì, grazie. Il cast del film in uscita domani al cinema sarebbe favorevole a un team up con la Principessa delle Amazzoni interpretata da Gal Gadot.

Harley Quinn (Margot Robbie), la Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) e... Wonder Woman (Gal Gadot)? Il cast di Birds Of Prey approva.

Durante il tour promozionale della pellicola diretta da Cathy Yan (di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Birds of Prey) in un'intervista con CinePOP, le interpreti di Canary, Huntress e Montoya hanno detto la loro rispondendo a una domanda su un ipotetico team up (o scontro) con Miss Diana Prince a.k.a. Wonder Woman.

"Penso che combatteremmo al suo fianco, nel caso, no?" suggerisce Mary Elizabeth Winstead. "Adoro Gal Gadot, e onestamente, starei nella sua squadra" continua Rosie Perez. "Sì, voglio dire, daremmo la caccia agli stessi cattivi, quindi logicamente combatteremmo insieme!" conclude la Winstead.

Nei fumetti, in effetti, i personaggi si sono incontrati più volte, sia da alleate che da avversarie: come ricorda Comicbook, ad esempio, in un'occasione Diana aiutò le Birds of Prey contro un misterioso virus che colpì la popolazione maschile di Gotham, mentre nella serie animata Justice League Unlimited le abbiamo invece viste darsele di santa ragione in un cage match.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) arriverà il 6 febbraio nelle sale italiane.