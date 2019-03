Bird Box: Netflix elimina le immagini del vero incidente ferroviario dal film

Alla fine Netflix ha ceduto alle proteste e ha deciso di tagliare da Bird Box le immagini del vero incidente ferroviario che si vedono a inizio film. La notizia arriva dal Canadian Press ed è proprio la comunità canadese di Lac-Mégantic, in Quebec, ad aver dato il via alla protesta contro la piattaforma streaming le vere immagini di un gravissimo deragliamento avvenuto nell'area nel 2013 in Bird Box.

In Bird Box l'arrivo di misteriose creature sulla terra spinge coloro che le vedono al suicidio causando disastri a catena (qui trovate la recensione di Bird Box). A inizio film la televisione mostra alcuni di questi disastri, tra cui le immagini di un gravissimo deragliamento avvenuto a Lac-Mégantic in Quebec, Canada, nel 2013. Nel disastro un treno che trasportava combustibili è deragliato ed esploso causando 47 morti, una delle tragedie più ingenti nella storia del Canada. In Bird Box i video vengono mostrati durante un telegiornale fictional e non fanno riferimento al vero disastro, ma molti utenti e la stessa sindaca di Lac-Mégantic Julie Morin hanno chiesto a Netflix di rimuovere le immagini dal film.

A gennaio, quando la protesta ha preso il via, Netflix si è rifiutata di rimuovere le immagini dolorose specificando di aver acquistato il video in questione dalla ditta di New York Pond 5. Lo stesso materiale visto in Bird Box è stato usato in una serie science fiction canadese intitolata Travelers, ma la Peacock Alley Entertainment, compagnia che ha prodotto la serie, ha deciso di rimuovere rapidamente le scene in questione nel rispetto delle vittime.

Bird Box si è confermato un incredibile successo con oltre 45 milioni di account che hanno visto in il film in streaming nella prima settimana di programmazione.

