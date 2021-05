Biografilm Festival 2021: Il coraggio del leone, documentario su Venezia 2020, film d'apertura

Gli ultimi giorni della 77ma Edizione della Mostra di Arte Cinematografica di Venezia sono al centro della produzione di RS Productions: il documentario Il Coraggio del Leone ha come protagonista lo sguardo privilegiato della madrina del Festival 2020, Anna Foglietta, sulle ultime giornate dell'evento storico che si è concluso con grande successo il 12 settembre scorso. Il documentario diretto da Marco Spagnoli aprirà ufficialmente la XVII edizione del Biografilm Festival 2021 a Bologna nella serata di pre-apertura il 3 giugno in anteprima mondiale.

Anna Foglietta madrina di Venezia 2020

Tra le principali protagoniste del panorama cinematografico e teatrale del momento Anna Foglietta, che è anche produttrice associata del progetto, spiega:

"Volevamo offrire agli spettatori uno sguardo inedito e dietro le quinte del lavoro e dell'impegno professionale del più antico Festival del mondo in un'edizione unica come non ce ne sono mai state prima e, speriamo, non ce ne saranno altre. Questo in un momento storico molto difficile per la nostra industria in cui era fondamentale potere dare un segnale di speranza al mondo intero."

La città di Venezia con la sua bellezza e il suo fascino avvolge il racconto che segue l'interazione di tutte le persone che hanno reso possibile la Mostra, a partire dal Presidente della Biennale Roberto Cicutto e dal Direttore Artistico Alberto Barbera, a dispetto da quanto accaduto, ma - soprattutto - ci permette di incontrare professionalità altrimenti sconosciute che costituiscono la spina dorsale di un evento che da novanta anni rappresenta la bandiera dell'industria cinematografica internazionale.

"Questa storia unica di Venezia nel 2020, il suo incontro di speranze e coraggio, di culture e di grande cinema, di glamour e fascino era qualcosa che sentivamo di dover raccontare" spiega Pietro Peligra, CEO di RS Productions. "Oggi l'Italia è un mercato maturo per iniziative di questo tipo e per un racconto sempre più internazionale." Conclude Peligra che ha affidato la regia del progetto al tre volte candidato al David e vincitore del Nastro d'Argento Marco Spagnoli, basandosi su un soggetto originale della redazione di Rolling Stone. Il film sarà presentato in anteprima nella sezione Art & Music del Biografilm Festival.

"Siamo onorati che un Festival importante come il Biografilm Fest abbia scelto il nostro film come titolo di apertura. Lo consideriamo come un racconto di speranza sulla resilienza del cinema e della cultura nei confronti delle avversità di questa epoca." commenta il regista Marco Spagnoli.

Produttori associati sono la stessa Foglietta con la sua società Blue One, Daniele Orazi con la sua DO Cinema e Andrea Zoso. La fotografia è di Niccolò Palomba, il montaggio è di Jacopo Reale e le musiche sono del musicista italo-americano Max Di Carlo.

Questa la sinossi de Il coraggio del leone: Il Documentario si pone l'obiettivo di mostrare agli occhi di tutti gli spettatori come il Festival Cinematografico di Venezia (Venezia 77), evento internazionale di primaria importanza nel mondo del cinema, non si sia arreso e caparbiamente sia stato realizzato, a dispetto del mondo intorno, del Covid-19 e della grande incertezza che domina la situazione globale. Lo sguardo privilegiato su questo evento è quello di Anna Foglietta, una delle principali attrici italiane, che - pur affrontando in maniera elegante il ruolo glamour di madrina del Festival - non perde di vista quella concretezza e quella profonda umanità che la fanno amare dal pubblico del nostro paese.