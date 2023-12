Bimbo di 6 anni imbarcato sul volo sbagliato, ed è subito Mamma ho riperso l'aereo

Un bambino di 6 anni è stato fatto imbarcare per sbaglio sull'areo per Orlando e non in quello originario per Fort Myers, in Florida, dove all'aeroporto lo aspettava la nonna.

Casper infatti avrebbe dovuto viaggiare da Philadelphia a Fort Myers per andare a trovare la nonna Maria Ramos, ma invece è finito a quattro ore dalla sua destinazione. La vicenda ricorda la storia del piccolo Kevin del film Mamma, ho riperso l'aereo, che si perde a New York mentre vola con la famiglia a Miami per le vacanze di Natale.

"Sono corsa dall'assistente di volo e le ho chiesto: 'Dov'è mio nipote? Ti è stato consegnato a Filadelfia?'", ha raccontato la nonna, ma l'hostess le ha risposto di non avere nessun bambino a bordo. Per fortuna Casper non appena atterrato a Orlando ha chiamato la nonna e le ha raccontato l'accaduto.

La Spirit Airlines, la compagnia aerea che si sarebbe dovuta occupare del bambino, si è scusata con la famiglia e si è offerta di rimborsargli il volo per Orlando. Resta tuttavia da scoprire com'è possibile che il bimbo sia stato imbarcato nel volo sbagliato.

"Non mi interessano i soldi. Io voglio che mi chiamino, mi chiedano scusa di persona e mi spieghino come abbiano potuto caricarlo sul volo sbagliato, quando il suo bagaglio è invece andato sul volo giusto", ha dichiarato la nonna.

Mamma, ho riperso l'aereo, Donald Trump pretese il cameo per girare nella hall del Plaza Hotel

Mamma, ho riperso l'aereo

Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York è il sequel del celebre Mamma, ho perso l'aereo, entrambi diretti da Chris Columbus rispettivamente nel 1992 e nel 1990.

In questo secondo capitolo il piccolo Kevin dovrebbe partire per le feste di Natale per la California insieme alla sua famiglia. Purtroppo il bambino sbaglia aereo e finisce a New York. Inizialmente si diverte a fare shopping con la carta di credito di suo padre, ma poi incontra i due ladruncoli che lo avevano assediato in casa. Il primo film è stato nominato a due Golden Globe. Nel 1997 è uscito il terzo film Mamma, ho preso il morbillo. Recentemente e dopo 33 anni dall'enorme successo, il protagonista Macaulay Culkin ha vinto una stella sulla Hollywood Walk Of Fame.