Mamma, ho perso l'aereo: dopo 33 anni Macaulay Culkin si riunisce con Catherine O'Hara sulla Walk Of Fame

Macaulay Culkin vince una stella sulla Hollywood Walk Of Fame e si riunisce con la sua co-star in Mamma, ho perso l'aereo Catherine O'Hara per l'occasione.

Dopo 33 anni dall'iconico film Mamma, ho perso l'aereo, il protagonista Macaulay Culkin si riunisce con la sua co-star Catherine O'Hara per ricevere una stella sulla Hollywood Walk Of Fame. L'attore aveva interpretato il ruolo del piccolo teppista Kevin McCallister, mentre O'Hara aveva vestito i panni della madre di Kevin sia nel film originale che nel sequel Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York.

Durante la cerimonia O'Hara ha lodato l'interpretazione del collega nel film di successo del 1990: "La ragione per cui le famiglie in tutto il mondo non riescono a far passare un anno senza rivedere Mamma, ho perso l'aereo tutti insieme si chiama Macaulay Culkin. So che hai lavorato duramente, so che lo hai fatto, ma sembrava che recitare per te fosse la cosa più naturale nel mondo".

"Macaulay, congratulazioni. Ti meriti questa stella sulla Hollywood Walk of Fame. E grazie per avermi inclusa nelle celebrazioni, io, la mamma finta che ti ha dimenticato a casa da solo non una ma due volte. Sono così fiera di te!" ha poi concluso l'attrice di Beetlejuice - Spiritello porcello.



#MacaulayCulkin gets his star on the #HollywoodWalkofFame just in time for the holidays. ????❤️ pic.twitter.com/FT3ffwCbxA — E! News (@enews) December 1, 2023

#MacaulayCulkin honored by costar Catherine O'Hara at his #HollywoodWalkofFame ceremony:



"Thank you for including me, your fake mom who left you home alone not once, but twice, to share in this happy occasion. I'm so proud of you." pic.twitter.com/xKIDBAl9vA — All Tea All Shade (@TeaTimeTips2) December 1, 2023

Macaulay Culkin and Catherine O'Hara attend the ceremony honoring Macaulay Culkin with a Star on the Hollywood Walk of Fame on December 01, 2023 in Hollywood, California.



More ???? #MacaulayCulkin #HollywoodWalkOfFame #CatherineOhara ???? https://t.co/5iZTtk9Fux pic.twitter.com/8mmUJXnFc4 — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) December 2, 2023

Le star di "Mamma ho perso l'aereo", Catherine O'Hara e Macaulay Culkin, si sono riunite in occasione della stella ottenuta dall'attore sulla Hollywood Walk of Fame. ⭐️



1990: 2023: pic.twitter.com/Zr2r0MmTAa — Ansia Totale (@ansia_totale) December 2, 2023

Mamma, ho perso l'aereo

Il cult movie Mamma, ho perso l'aereo è uscito nel 1990 ed è stato diretto da Chris Columbus, noto per i primi due capitoli della saga di Harry Potter, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre e della saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Il film racconta le vicende di Kevin McCallister, il figlio più piccolo di una numerosa famiglia. Quando i genitori e i fratelli partono per trascorrere le vacanze natalizie a Parigi dimenticandosi Kevin a casa, quest'ultimo dovrà usare tutta la sua furbizia per difendere la dimora dall'intrusione di due ladri.

Il film ha accumulato un successo incredibile nel tempo tanto da diventare la seconda pellicola di maggior incasso dell'anno 1990 dopo Ghost - Fantasma e ha reso il piccolo Macaulay Culkin una celebrità valendogli la nomination ai Golden Globe del 1991 come Miglior attore di un film commedia o musicale.