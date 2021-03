Billie Lourd affianca Julia Roberts e George Clooney nel film Ticket to Paradise

Billie Lourd accompagnerà l'amica in un viaggio da favola a Bali nella commedia romantica interpretata da Julia Roberts e George Clooney, Ticket to Paradise, che si girerà in autunno.

Billie Lourd affiancherà Julia Roberts e George Clooney nel loro nuovo film, Ticket to Paradise, commedia romantica diretta da Ol Parker e prodotta da Universal Pictures e Working Title.

American Horror Story: Billie Lourd

Al centro della storia una coppia divorziata interpretata da Julia Roberts e George Clooney, che uniranno le forze e compiranno un viaggio con destinazione Bali per impedire alla figlia di compiere lo stesso errore che loro hanno fatto 25 anni prima.

Billie Lourd, figlia della compianta Carrie Fisher, interpreterà Wren Butler, fresca di laurea all'Università di Chicago che accompagna la migliore amica Lily in una vacanza a Bali. L'improvvisa decisione di Lily di sposare un Balinese metterà in allarme i genitori che proveranno a fermarla in tutti i modi. Wren resterà a Bali per aiutare l'amica a organizzare il matrinomio e nella location esotica troverà lei stessa l'anima gemella in un dottore locale.

Ol Parker ha scritto la sceneggiatura con Daniel Pipski e le due star saranno coinvolte anche in veste di produttori. Le riprese inizieranno in autunno.

Presto rivedremo Billie Lourd nell'ultima stagione di American Horror Story.