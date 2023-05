Billie Lourd ha escluso il fratello e le sorelle di Carrie Fisher dalla cerimonia sulla Hollywood Walk of Fame

Billie Lourd ha spiegato il motivo per cui i fratelli di sua madre Carrie Fisher non sono stati invitati alla cerimonia di consegna della stella sulla Hollywood Walk of Fame in onore dell'indimenticabile interprete della principessa Leia nella saga di Star Wars.

Todd, Joely e Tricia Leigh Fisher avevano infatti espresso la loro sorpresa dopo la scoperta che non erano stati coinvolti nell'evento in programma domani.

Le spiegazioni di Billie Lourd

La giovane attrice Billie Lourd ha dichiarato: "Ho visto dei post e dei comunicati stampa rilasciati dal fratello e dalla sorella di mia madre. Mi scuso con chiunque stia leggendo questo per la sensazione di aver bisogno di difendermi pubblicamente da questi membri della famiglia. Ma, sfortunatamente, visto che mi hanno attaccato pubblicamente, devo rispondere pubblicamente. La verità è che io non li ho invitati a questa cerimonia. Sanno perché".

La figlia di Carrie Fisher ha ricordato: "Pochi giorni dopo la morte di mia madre, suo fratello e sua sorella hanno scelto di affrontare il lutto pubblicamente e trarre profitto dalla morte di mia madre, rilasciando numerose interviste e vendendo singoli libri per molti soldi, con al centro come soggetti le morti di mia madre e di mia nonna".

Billie ha sottolineato: "Ho scoperto quello che hanno fatto attraverso la stampa. Non mi hanno mai contattata o preso in considerazione come questo avrebbe avuto delle conseguenze sul nostro rapporto. La verità del legame davvero complicato di mia madre con la sua famiglia è conosciuta solo da me e dalle persone che le erano davvero vicine. Anche se riconosco che hanno ogni diritto a fare qualsiasi cosa scelgano di fare, le loro azioni mi hanno davvero fatto soffrire nel periodo più difficile della mia vita. Ho scelto, e scelgo ancora, di affrontare la sua perdita in un modo molto diverso".

La reazione degli esclusi

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Billie Lourd insieme a sua madre Carrie Fisher

Todd Fisher, nella giornata del 2 maggio, aveva dichiarato a TMZ di essere rimasto ferito e sconvolto nell'essere stato escluso dalla lista di ospiti per la cerimonia: "Sono stato intenzionalmente escluso dalla possibilità di patecipare a questo importante evento dedicato a mia sorella".

Joely e Tricia Leigh Fisher, in un post su Instagram, avevano dichiarato che per qualche motivo Billie ha escluso i membri della sua famiglia, sottolineando: "Questo è un evento a cui Carrie avrebbe decisamente voluto presenti il fratello e le sorelle. Il fatto che il suo unico fratello e le sue due sorelle siano stati intenzionalmente e deliberatamente esclusi è profondamente sconvolgente".

Lourd ha quindi replicato: "Il comunicato stampa di Todd Fisher a TMZ e il post di Joely Fisher su Instagram, ancora una volta hanno confermato che i miei istinti avevano ragione. Per essere chiara, non c'è nessuno scontro. Non abbiamo nessun rapporto. Questa è una decisione consapevole da parte mia per spezzare un ciclo legato a un modo di vita di cui non voglio far parte e non voglio coinvolgere i miei figli".

Billie ha concluso: "Le persone che conoscevano e amavano mia madre alla Disney e alla Lucasfilm hanno reso possibile questa stella sulla Hollywood Walk of Fame per onorare la sua memoria. Questo momento è per Carrie Fisher e tutto quello che ha ottenuto e che ha significato per il mondo. Mi concentrerò su quello. May the 4th be with you".