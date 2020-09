Billie Eilish: The World's A Little Blurry, Apple svela quando debutterà il documentario

Billie Eilish è al centro del documentario intitolato The World's A Little Blurry e Apple ha ora anticipato il periodo in cui sarà la data di uscita: febbraio 2021.

Il progetto è una produzione Apple Original Films in collaborazione con Interscope Films, Darkroom, This Machine e Lighthouse Management & Media.

Il documentario dedicato alla vita e alla carriera della pluripremiata artista è stato anticipato da un teaser pubblicato online dalla stessa Billie Eilish.

La giovane cantante è l'interprete del brano tematico del nuovo film dedicato alle avventure di James Bond, No Time to Die, che dovrebbe arrivare nelle sale nel mese di novembre.

Billie ha inoltre stabilito nuovi record grazie alle sue vittorie ai Grammy. Il suo album di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ha infatti conquistato i riconoscimenti come Miglior Nuovo Artista, Album dell'Anno, Progetto dell'Anno, Canzone dell'Anno e Miglior Album Pop.