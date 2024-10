Billie Eilish potrebbe entrare a far parte dell'MCU

Alcuni rumor sembrano aver confermato che Billie Eilish sia pronta per esordire in un prodotto Marvel, dopo il debutto nella serie prodotta da PrimeVideo

Siamo certi che Billie Eilish non ha bisogno di presentazioni. Anche se non vi annoverate tra le sue legioni di fan, negli ultimi anni è indubbiamente diventata una delle più grandi artiste del mondo. La vincitrice di Grammy e Oscar (ha vinto due volte per No Time To Die nel 2022 e per What Was I Made For di Barbie all'inizio di quest'anno) ha fatto il suo debutto come attrice nel ruolo della sinistra leader di una setta, Eva, in un episodio di Swarm di Prime Video, raccogliendo molti elogi per la sua inquietante interpretazione.

"Ero al telefono con i dirigenti e ricordo che mi dissero: "C'è questo show, ma è in un periodo in cui non sei disponibile. È un passaggio", ha raccontato Eilish a Variety, parlando della sua prima opportunità di recitare.

"Mi sono detta: "Ehi, ehi, ehi, di che cazzo stai parlando? Questo è il mio sogno!". "Alcuni fan hanno parlato di quanto amino Eva e pensano che sia così rassicurante", ha detto Eilish a proposito del suo personaggio. "Ragazzi, no! È una facciata! Vuole il peggio del peggio! E questo succede quando le persone ti portano dentro e ti fanno sentire a tuo agio e al sicuro, e poi abusano di questo".

Billie Eillish ed il possibile debutto nell'MCU

Eilish ha dichiarato più volte di voler continuare a recitare e Daniel Richtman ha riferito che i Marvel Studios sono interessati a scritturarla per un ruolo importante nel MCU.

La canzone di Eilish "You Should See Me in a Crown" è stata utilizzata in un recente episodio di Agatha All Along, che potrebbe aver portato a una discussione sul suo potenziale ingresso nel mondo Marvel.

Non abbiamo idea di chi potrebbe interpretare Eilish, vuole diventare ancora più dark, anche se bisognerà capire come sia possibile, per il suo prossimo ruolo, quindi forse potremmo vederla come cattiva a un certo punto della sua carriera.

La nuova serie è incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, proveniente dall'acclamata serie dei Marvel Studios WandaVision, che parte per una pericolosa e misteriosa avventura piena di prove e tribolazioni. La showrunner Jac Schaeffer, che è stata la forza creativa di WandaVision, dirige l'episodio pilota.

"In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova a terra e senza potere dopo che un insospettabile goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada...".

Oltre a Kathryn Hahn, Agatha All Along è interpretato da Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, con Patti LuPone e Aubrey Plaza. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos e Jac Schaeffer. I registi della serie sono Jac Schaeffer, Rachel Goldberg e Gandja Montiero.