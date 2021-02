Billie Eilish: The World's a Little Blurry, il trailer del documentario in arrivo su Apple TV+

Billie Eilish è la protagonista del documentario The World's a Little Blurry, ecco il trailer del progetto in arrivo su Apple TV+.

Billie Eilish: The World's a Little Blurry è il documentario in arrivo su Apple TV+ il 26 febbraio e il trailer regala qualche anticipazione dell'atteso progetto dedicato alla star della musica internazionale.

Il video mostra infatti Billie mentre incide i brani che le hanno regalato il successo insieme al fratello Finneas nella propria casa, la madre della giovane che spiega quanto sia difficile essere teenager in questi anni e parla dell'importanza della presenza di un genitore accanto alle giovani celebrità, e Billie che rivela di aver usato la sofferenza che provava nella vita quotidiana per creare arte.

Alla regia di Billie Eilish: The World's A Little Blurry c'è R.J. Cutler, già autore di The September Issue e The War Room. Il progetto è in fase di sviluppo da alcuni anni e il documentario, come conferma anche il trailer, segue inoltre il tour mondiale che si è svolto nel 2019.

Il primo album di Billie, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, è stato pubblicato nel 2019 e ha conquistato innumerevoli premi tra cui i Grammy nelle categorie Miglior Artista Emergente, Album dell'Anno, Canzone dell'anno e Miglior Album Pop.

La star, recentemente, ha inciso il brano musicale di No Time to Die, il prossimo film dedicato alle avventure di James Bond.