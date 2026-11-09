Bill Skarsgård papà "horror": usa la voce di Pennywise con i figli che fanno i capricci

L'attore svedese ha scherzato su come i suoi bambini reagiscono alle voci dei personaggi horror che ha interpretato, in particolare la voce del clown di It.

A casa di Bill Skarsgård può capitare di ritrovarsi faccia a faccia con Pennywise. Soprattutto quando i figli si comportano male. L'attore svedese, diventato celebre per aver interpretato il terrificante clown nato dalla penna di Stephen King, ha raccontato con ironia di ricorrere proprio alla voce del personaggio per richiamare all'ordine i bambini.

Pennywise entra in scena quando i bambini fanno i capricci

Una battuta arrivata durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, condotto da Josh Horowitz, dove si è parlato anche degli altri mostri che hanno segnato la sua carriera. Horowitz ha chiesto a Skarsgård se i suoi figli abbiano mai sentito la voce che utilizza per interpretare Pennywise. La risposta dell'attore è stata immediata: "Sì, quando si comportano male", ha replicato ridendo. Skarsgård ha due figli con la compagna storica, l'attrice svedese Alida Morberg.

It: Bill Skarsgard in una foto del film

Il conduttore ha poi scherzato sulla possibilità che, in famiglia, possano comparire anche altri personaggi inquietanti. Bill Skarsgård ha colto l'occasione per descrivere con una battuta il suo repertorio domestico: "Può uscire lui, può entrare e uscire, e poi può spuntare Nosferatu. C'è tutta una colorata compagnia di papà schizofrenici".

Il riferimento è naturalmente ai due ruoli horror più riconoscibili interpretati dall'attore negli ultimi anni. Dopo aver terrorizzato il pubblico nei panni di Pennywise, Skarsgård ha infatti vestito i panni del Conte Orlok in Nosferatu, il film diretto da Robert Eggers nel 2024.

Da It a Nosferatu: una carriera tra i grandi mostri dell'horror

Skarsgård ha interpretato per la prima volta Pennywise in It nel 2017, tornando poi nel sequel It - Capitolo due del 2019. Il personaggio, un'entità mostruosa capace di nutrirsi delle paure dei bambini e di assumere l'aspetto di un clown, è uno dei più celebri antagonisti creati da Stephen King nel romanzo del 1986.

Bill Skarsgård sul set

Più recentemente l'attore è tornato a confrontarsi con l'universo narrativo di It nella serie HBO Max It: Welcome to Derry, che approfondisce la storia della cittadina del Maine e delle presenze terrificanti che la perseguitano. La produzione ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

Con Nosferatu, invece, Skarsgård ha affrontato una figura centrale dell'immaginario vampiresco. Nel film di Eggers interpreta il Conte Orlok, una creatura sinistra ossessionata da una giovane donna, interpretata da Lily-Rose Depp, la cui presenza porta morte e pestilenza in una città tedesca.

La conversazione si è spostata anche sul futuro della sua carriera e sulla possibilità di continuare a interpretare antagonisti. Dopo aver dato vita a due icone dell'horror, Bill Skarsgård sembra intenzionato a selezionare con maggiore attenzione i prossimi ruoli da cattivo. "Per interpretare un villain dovrebbe trattarsi di qualcosa che sento originale per me, qualcosa che non ho già fatto", ha spiegato. Poi ha aggiunto: "Mi sento un po' esaurito da questo tipo di ruoli".

Non si tratta, però, di una chiusura definitiva. L'attore ha riconosciuto che esistono ancora personaggi negativi capaci di incuriosirlo, purché offrano una prospettiva nuova: "Ci sono villain che potrebbero essere davvero divertenti in modi diversi, se si tratta del personaggio giusto".

Un'apertura che lascia spazio a eventuali nuove trasformazioni, anche se Skarsgård sembra desideroso di evitare di ripetere formule già sperimentate. Nel frattempo, i suoi figli possono continuare a fare i conti con un papà che, all'occorrenza, ha a disposizione un'intera galleria di creature da incubo.