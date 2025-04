Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård star del film Mosquito Bowl, ispirato a una storia vera

Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård saranno i protagonisti del film Mosquito Bowl, un progetto prodotto da Netflix grazie all'accordo con il regista Peter Berg.

Il lungometraggio si basa sul bestseller scritto da Buzz Bissinger in cui racconta alcuni eventi ambientati durante la seconda Guerra mondiale.

Cosa racconterà Mosquito Bowl

Il film sarà ambientato dopo l'attacco a Pearl Harbor quando quattro star del campionato universitario di football mettono da parte la propria carriera sportiva e si arruolano tra i Marines. Mentre i giovani si preparano per l'invasione di Okinawa, i protagonisti saranno coinvolti in una partita leggendaria, che sarà l'ultima per molti tra di loro, con alcuni dei più grandiosi giocatori della storia.

I militari stavano infatti allenandosi a Guadalcanal negli ultimi mesi del 1944 quando, in occasione della vigilia di Natale, è stata organizzata una partita che coinvolgeva 65 giocatori, tra cui John McLaughry e Tony Butkovich.

Peter Berg ha scritto la sceneggiatura insieme a Mark L. Smith e nel team di produttori ci sono anche Brian Grazer di Imagine Entertainment.

I recenti progetti dei protagonisti

Nicholas Galitzine sarà prossimamente protagonista di Masters of the Universe nel ruolo di He-Man, oltre a essere coinvolto in altri progetti come 100 Nights of Hero, Three Bags Full: A Sheep Detective Movie, e il lungometraggio animato Wings of Freedom.

Bill Skarsgård, reduce dal successo di Nosferatu, ha recentemente recitato in Locked accanto ad Anthony Hopkins con la regia di David Yarovesky, Dead Man's Wire firmato da Gus Van Sant, The Death of Robin Hood di Michael Sarnoski con star Hugh Jackman, e nella serie It: Welcome to Derry che gli ha permesso di interpretare nuovamente il malvagio clown Pennywise creato dallo scrittore Stephen King.