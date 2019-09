It: Capitolo 2, Bill Skarsgård spiega come fare il sorriso di Pennywise

Il protagonista di It: Capitolo 2, Bill Skarsgard, ha spiegato i segreti per fare il sorriso di Pennywise il Clown.

Bill Skarsgard, protagonista di It: Capitolo 2, ha svelato come fare il sorriso di Pennywise.

Durante il The Late Show con Stephen Colbert, l'attore ha infatti raccontato il segreto per realizzare il sorriso terrificante del mostro vestito da clown. Durante l'intervista, il conduttore ha chiesto all'attore di mostrargli come si fa il celebre e inquietante sorriso di Pennywise e Bill Skarsgard ha spiegato che ha imparato già dalla sua infanzia.

Infatti, fu suo fratello Gustav a mostrare per la prima volta come si faceva quel sorriso quando erano bambini, quando riusciva a piegare le labbra proprio come il clown. Nel lavorare ai due film, è proprio grazie a questa ispirazione che il protagonista è riuscito a far venir fuori la celebre espressione.

La sua interpretazione è stata spesso aiutata dalla CGI, ma i momenti più inquietanti sono interamente dovuti alle abilità mimiche di Bill Skarsgård: "Traggo ispirazione da cose strane. Mi piace guardare documentari sugli animali e così via ", ha spiegato Bill Skarsgård. "E mentre stavo preparando il personaggio, ho pensato: 'Oh, immagino che Pennywise sia un po' una iena, un po 'un orso grizzly.' ... A causa del labbro, hai mai visto un orso grizzly urlare con tutta la bava?"

It: Capitolo 2, cinque cose che potreste non aver notato

Stephen Colbert ha anche chiesto a Bill Skarsgård se le persone che ora lo riconoscono ora hanno paura di lui, visto che la sua interpretazione è davvero terrificante. L'attore ha confermato, ridendo e scherzando, che alcuni hanno davvero paura ma non sua figlia, di 11 mesi, la quale ha la stanza piena di pupazzi che rappresentano Pennywise! Stephen Colbert ha comunque consigliato a Skarsgård di non lasciarle mai vedere It: Capitolo 2 e il precedente film. anche se sarà molto dura.