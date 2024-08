Big Little Lies 3, Zoë Kravitz: "Sto aspettando che mi chiamino per la terza stagione"

Anche la star Zoë Kravitz sta aspettando con ansia il ritorno della tanto attesa terza stagione di Big Little Lies.

A volte le celebrità hanno più cose in comune con i loro fan di quanto si possa pensare, e questo è il caso di Zoë Kravitz, che - come gli impazienti spettatori della HBO di tutto il mondo - sta "aspettando al telefono" notizie sulle tempistiche del tanto atteso ritorno della terza stagione di Big Little Lies di David E. Kelley.

"Sto aspettando di vedere, come tutti, che la terza stagione si farà", ha detto la regista di Blink Twice a People in una nuova intervista. "Aspetto attaccata al telefono che mi dicano che la sceneggiatura sia finita". L'attrice-cineasta ha dichiarato di non sapere "nulla" della prossima stagione, ma di essere "entusiasta" di prendervi parte.

Sebbene Kravitz non si sia ancora riunita sullo schermo con le sue co-protagoniste Reese Witherspoon e Laura Dern tra le cupe colline di Big Sur, le colleghe sono venute a sostenerla alla prima di Blink Twice, tenutasi a Los Angeles presso il DGA Theater l'8 agosto.

La star di Kimi ha dichiarato di non essere "sorpresa" che le due attrici abbiano partecipato alla prima, aggiungendo che è stato "comunque fantastico che siano venute". L'attrice ha dichiarato: "Tutti sono impegnati e lavorano, hanno una famiglia e tutto il resto, e apprezzo molto che abbiano trovato il tempo".

Nicole Kidman sullo schiaffo a Meryl Streep in Big Little Lies 2: "Ero nervosissima"

Big Little Lies 3

Come riportato in precedenza da Deadline, le speranze di una terza stagione della serie vincitrice di un Emmy - interpretata anche da Nicole Kidman, Shailene Woodley, Meryl Streep (nella seconda stagione), Adam Scott e Alexander Skarsgård - si fanno sempre più concrete, e Dern ha dichiarato a Entertainment Weekly all'inizio di quest'anno che le star dello show si stanno preparando per tornare.

Big Little Lies: Zoe Kravitz in una foto della serie

"Posso dirvi che tutti non immagineremmo mai un momento migliore", ha dichiarato la Dern all'epoca. "Ci vogliamo così tanto bene e ci divertiremmo un mondo insieme, e amiamo così tanto i nostri personaggi. So che siete impazienti, ma so che Witherspoon e Kidman stanno lavorando diligentemente perché accada".

Big Little Lies racconta la vita apparentemente perfetta di un gruppo di madri dell'alta borghesia i cui figli frequentano tutti una prestigiosa scuola elementare in una sonnolenta cittadina balneare della California.