Big Little Lies, la terza stagione ha finalmente una trama: è appena uscito il libro sequel di Liane Mortiarty

A sette anni dalla seconda stagione, il mondo di Big Little Lies torna a muoversi. Liane Moriarty ha pubblicato il 25 agosto Big Little Truths, seguito del romanzo da cui HBO ha tratto la serie con Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley. E il libro interessa particolarmente gli spettatori perché, come confermato dalla scrittrice, è destinato a preparare il terreno per una possibile terza stagione.

Per il momento, tuttavia, HBO non ha ancora ordinato ufficialmente Big Little Lies 3: non sono state annunciate riprese né una data di uscita. Il nuovo materiale offre comunque un'indicazione piuttosto precisa sulla direzione che la storia potrebbe prendere sul piccolo schermo.

Big Little Lies, di cosa potrebbe parlare la terza stagione

Tre delle protagoniste di Big Little Lies nella prima stagione

Big Little Truths compie un salto temporale di dieci anni e ritrova Madeline, Jane, Celeste, Renata e Bonnie alle prese con figli ormai adolescenti e con problemi molto diversi rispetto a quelli affrontati all'inizio della saga.

Prima di entrare nei dettagli, è necessaria un'avvertenza: da questo punto seguono spoiler importanti sulla trama di Big Little Truths, che potrebbero anticipare elementi destinati alla terza stagione di Big Little Lies.

Il romanzo ruota attorno a un nuovo mistero che sconvolge la comunità: tutto comincia quando al preside della scuola viene recapitato un dito umano. Nel frattempo entra in scena Melody, insegnante di storia dai capelli rossi capace di conquistare rapidamente la fiducia degli studenti e delle loro madri.

Dietro la sua immagine rassicurante si nasconde però una realtà inquietante. Melody individua alcuni degli studenti più promettenti e li indirizza verso presunte opportunità lavorative collegate al marito Seth Montclair, che in realtà abusa dei ragazzi. È Ziggy, il figlio di Jane, a contribuire alla scoperta del sistema attraverso una presentazione scolastica preparata con i compagni.

Il dito, inoltre, non appartiene a una nuova vittima ma è stato tagliato dal corpo già senza vita di Ewan Drew da Clara Long, ex studentessa di Melody, nel tentativo di costringere la scuola a prestare attenzione. Clara arriva persino a definire Melody "la migliore insegnante" che abbia mai avuto, sottolineando quanto il suo carisma sia parte del problema.

Madeline, Jane e Celeste: cosa cambia per le protagoniste

Una scena di Big Little Lies 2

Madeline (Reese Witherspoon) ha ormai cinquant'anni, lavora part-time nell'organizzazione eventi di un hotel e si trova improvvisamente a sostenere sia la madre anziana sia Ed, al quale viene diagnosticato un tumore. La figlia Abigail prepara intanto il matrimonio con Luka, soprannominato da Madeline "fidanzato perfetto da fotografia", mentre Chloe finisce coinvolta direttamente nella rete di Melody e Seth.

Anche Jane (Shailene Woodley) ha costruito una nuova vita: è sposata con Tom, proprietario del Blue Blues, ma il loro rapporto entra in una fase delicata quando lei decide di non volere altri figli biologici. A complicare tutto torna il trauma legato a Perry, soprattutto quando Ziggy scopre nuovi dettagli sulla propria nascita e sulla violenza subita dalla madre.

Celeste (Nicole Kidman) continua invece a crescere Max e Josh, ormai adolescenti, mentre Mary-Louise (Meryl Streep) resta una presenza ingombrante nelle loro vite. Dopo anni senza relazioni importanti, Celeste incontra Marco, inizialmente sospettato di comportamenti inquietanti nei confronti di alcune ragazze. La verità è diversa: l'uomo è arrivato in città cercando risposte su sua figlia Betty, anche lei finita anni prima nell'orbita di Melody.

Renata (Laura Dern), libera dal matrimonio dopo la detenzione dell'ex marito, deve fare i conti con la morte della madre e con un trauma familiare mai elaborato. Bonnie (Zoe Kravitz), invece, sente riemergere il peso della morte di Perry e vede incrinarsi il rapporto con la figlia Skye. Il suo percorso la porterà a chiedere aiuto per un problema con l'alcol e anche a cercare una forma di riconciliazione con Mary-Louise.

Quando potrebbe uscire Big Little Lies 3

Il passaggio dal romanzo alla serie richiederà per forza di cose alcuni adattamenti. I libri di Moriarty sono ambientati nell'immaginaria penisola australiana di Pirriwee, mentre HBO ha trasferito la vicenda a Monterey, in California. Big Little Truths, inoltre, incorpora elementi nati direttamente per la televisione, compresa Mary-Louise, interpretata da Meryl Streep nella seconda stagione. Un segnale evidente di quanto, ormai, i due universi narrativi stiano dialogando tra loro.

Per capire quali di questi sviluppi arriveranno davvero in Big Little Lies 3, bisognerà attendere il via libera ufficiale di HBO. Ma dopo anni di indiscrezioni, il nuovo romanzo offre finalmente qualcosa di più concreto: una storia già pronta a riportare le donne di Monterey davanti a nuovi segreti.