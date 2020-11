Big Little Lies 3: Nicole Kidman conferma che ci sarà una nuova stagione

Nicole Kidman ha confermato il fatto che Big Little Lies 3 si farà, annunciando che Liane Moriarty, autrice del romanzo sul quale si è basata finora la serie tv, sta già lavorando all'opera che farà da base ad una nuova stagione.

Quando, durante l'estate dello scorso anno, sono stati trasmessi i sette episodi della seconda stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, in molti hanno sperato che non si trattasse dell'ultima volta per vedere riunite sul piccolo schermo le Monterey Five. Ebbene, a distanza di oltre dodici mesi, Nicole Kidman è tornata a parlare della possibilità che una terza stagione della serie tv venga realizzata, scatenando l'entusiasmo di tutti coloro che si sono appassionati alla storia interpretata dall'attrice australiana insieme a Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz e Laura Dern.

Impegnata con la promozione di The Undoing - Le verità non dette, la nuova serie targata HBO che la vede protagonista al fianco di Hugh Grant, Kidman ha ammesso che tutte le interpreti di Big Littles Lies vorrebbero tornare a lavorare insieme. "Reese e io ci sentiamo spesso, si è appena trasferita a Nashville e siamo molto unite. Vogliamo lavorare di nuovo insieme", ha dichiarato l'attrice che ha anche anticipato il fatto che il produttore della serie tv e l'autrice del romanzo sul quale si è basata finora l'opera stiano già lavorando ad una nuova stagione. "David E. Kelley e Liane Moriarty hanno un'ottima idea: restate sintonizzati", ha quindi annunciato Nicole Kidman, facendo capire che Moriarty starebbe già scrivendo il romanzo che farà da base alla terza stagione di Big Little Lies.

Ricordiamo che Liane Moriarty e Nicole Kidman sono tornate a lavorare insieme per un'altra serie tv, Nine Perfect Strangers, basato sull'omonimo romanzo dell'autrice australiana, pubblicato in Italia nel 2019. Si tratta di una serie limitata Hulu all'interno della quale Kidman interpreterà Masha, la direttrice di un centro benessere davvero speciale che promette ai suoi clienti di cambiarne il corpo e lo spirito in dieci giorni. I nove sconosciuti che si ritrovano a frequentare le sue terapie non sanno, però, a cosa vanno incontro.