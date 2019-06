Big Little Lies 2, Shailene Woodley svela il suo momento preferito sul set con Meryl Streep

Big Little Lies 2 può contare sulla presenza di Meryl Streep nel cast e Shailene Woodley ha rivelato la sua esperienza sul set con il premio Oscar.

La giovane attrice ha spiegato che tante persone le hanno chiesto come è l'atmosfera davanti alla macchina da presa quando si deve dividere il set con un'icona del cinema, aggiungendo che l'immagine che si può avere di lei è diversa dalla realtà.

In Big Little Lies - Piccole grandi bugie Meryl Streep interpreta la madre di Perry - trovate qui la nostra recensione delle prime puntate che andranno in onda su Sky Atlantic a partire da martedì 18 giugno - e Shailene Woodley ha raccontato che la pluripremiata attrice è incredibilmente generosa e disponibile, al punto tale da dimenticarsi la sua esperienza e la sua importanza nel mondo della recitazione: "E poi la telecamera inizia a girare e la vedi in azione, ritrovandoti a pensare: 'Oddio, cosa sto facendo? Devo impegnarmi!'. Lei è così brava ed è come una ragazzina sul set perché ama realmente la recitazione, adora la narrazione, ama il suo mestiere, di cui è davvero una maestra!".

Shailene ha quindi ricordato il suo momento preferito vissuto sul set con Meryl Streep: "Eravamo al lavoro sull'episodio sei o sette. Lei arriva e c'eravamo io, Nicole, Reese, Laura, Zoe sedute lì. Meryl ha quindi detto: 'Mi sto chiedendo perché questa battuta a pagina tre ha a che fare con quella a pagina sette'. E poi se ne è andata. E ci siamo messe tutte a sfogliare i copioni, cercando di capire di cosa parlava, chiedendoci come aveva notato quel dettaglio, come aveva collegato due cose separate. Legge le sceneggiature in modo diverso da tutte noi, ha notato delle cose che avevamo ignorato, come se fosse una cosa normalissima".

Woodley non ha però potuto rivelare nessuna anticipazione riguardante la seconda stagione dello show in cui le protagoniste dovranno fare i conti con la morte di Perry, il marito di Celeste, e con il peso del segreto che stanno mantenendo legato a quel drammatico evento.

