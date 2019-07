Big Little Lies 2, Meryl Streep ha respinto le note della regista sul suo personaggio

Meryl Streep ha creato qualche tensione durante le riprese di Big Little Lies 2, in particolare con la regista Andrea Arnold, rifiutando le note di regia sul suo personaggio Mary Louise Wright.

Lo afferma l'attrice Poorna Jagannathan, che nella serie interpreta l'avvocato di Celeste Wright (Nicole Kidman), in una recente intervista a Vanity Fair: "Meryl non avrebbe accettato alcun commento che insinuasse che fosse la cattiva"

Pare, infatti, che Meryl Streep non abbia accettato che il suo personaggio passasse per cattivo, tentando in tutti i modi di proteggerlo e rifiutando qualsiasi suggerimento e nota della regista. La Jagannathan ha scherzato con Vanity, affermando che lei sarebbe stata licenziata se avesse fatto un gesto del genere, anche se poi ha affermato che Meryl non è stata brusca sul set, ma semplicemente ha protetto il suo personaggio.

Meryl Streep è apparso nella seconda stagione della serie - qui potete leggere la recensione del finale di Big Little Lies 2 - come Mary Louise Wright, la madre del defunto Perry Wright (Alexander Skarsgård). Mary Louise era stata descritta come principale antagonista della stagione, portando la nuora Celeste in tribunale per ottenere la custodia dei suoi nipoti.

Mary Louise si è anche intromessa nella vita degli altri personaggi, in particolare Jane (Shailene Woodley). La prima stagione ha rivelato che Perry ha violentato Jane ed era il padre di suo figlio, ma Mary Louise ha rifiutato di credere a quella storia e ha dubitato della versione di Jane in diversi punti della Stagione 2.