Big Little Lies 2, HBO replica alle polemiche: "Andrea Arnold sapeva tutto dall'inizio"

Nessun dramma dalle parti di Big Little Lies 2, è stata proprio HBO a chiarirlo, rispondendo alle polemiche e parlando di Andrea Arnold, regista della seconda stagione, e del fatto che sarebbe stata estromessa in fase di post-produzione.

L'accusa era stata mossa da Indiewire: Andrea Arnold, dopo aver girato tutti gli episodi, sarebbe stata messa fuori dalla porta in fase di montaggio, e a lei sarebbe subentrato Jean-Marc Vallée, regista della prima stagione, che avrebbe poi montato il materiale della regista e addirittura modificato parecchie sue idee. Negli ultimi giorni, però, non abbiamo solo scoperto che anche la diva Meryl Streep era entrata in conflitto con le indicazioni della Arnold (e allora sarà stata di Meryl la colpa?), ma a parlare apertamente è stato lo stesso network, affermando che non c'è stato nessun dramma nella realtà

Parlando con i giornalisti durante il press tour della Television Critics Association, Casey Bloys ha affermato: "Non ci sarebbe una seconda stagione di Big Little Lies senza Andrea Arnold. Noi di HBO e tutti i produttori siamo estremamente orgogliosi del suo lavoro. Penso anche, però, che ci sia stata una certa disinformazione e mi riferisco al fatto che Vallée avrebbe deciso da solo di entrare nel progetto e prendere il controllo. In realtà lui e la Arnold lavoravano all'unisono. Siamo stati chiari, i produttori lo hanno chiarito finn da subito. Noi l'abbiamo assunta per il suo grande talento, lei ha capito che non stavamo cercando di reinventare lo show, nè stavamo cercando di nascosto di far entrare qualcuno a cambiare il suo lavoro".

HBO ha dunque ribadito che, come quasi sempre accade, il girato è stato consegnato ai produttori esecutivi (tra cui ci sono Jean-Marc Vallée, David E. Kelley, ma anche Nicole Kidman e Reese Witherspoon), che avevano chiarito fin dal principio con Andrea Arnold che non avrebbe avuto il completo controllo creativo, per la precisa volontà di uniformare la seconda stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, stilisticamente, alla prima. The Hollywood Reporter, per esempio, ha riportato che secondo fonti interne il contratto della regista non prevedeva effettivamente il lavoro di post-produzione. Non solo: Casey Bloys ha sottolineato come siano stati lo showrunner Kelley e i produttori a chiedere a Vallée di rientrare nella squadra, e questo prima ancora dell'inizio delle riprese, ma ha anche raccontato che era accaduto lo stesso per gli episodi della prima stagione, dove Jean-marc Vallée non aveva certo avuto carta bianca dal team di produzione.