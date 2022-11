The Big Bang Theory: Chuck Lorre si è pentito del modo in cui ha caratterizzato uno dei protagonisti

Chuck Lorre ha confessato di essersi pentito del modo in cui hanno scritto uno dei protagonisti di The Big Bang Theory, specialmente nelle prime tre stagioni.

Tornando a parlare di The Big Bang Theory il co-creatore della serie Chuck Lorre ha recentemente parlato di uno dei suoi più grandi rammarichi dal punto di vista della scrittura.

Nel suo nuovo libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, Lorre ha ammesso i propri errori parlando della caratterizzazione di Penny, specialmente nelle prime tre stagioni della serie.

Kaley Cuoco nell'episodio The Grasshopper Experiment di The Big Bang Theory

L'attrice stessa nei suoi panni, Kaley Cuoco, ha ammesso che all'inizio sentiva come se Penny fosse eccessivamente sessualizzata. Così ScreenRant ha riportato il passo in cui il co-autore di The Big Bang Theory parla proprio di questa faccenda nel suo libro, riflettendo sugli errori commessi in quegli anni: "Uno dei personaggi scritti peggio nello show, all'inizio, era Penny. È diventato subito evidente che non l'avevamo sviluppata andando oltre lo stereotipo della bella ragazza della porta accanto, con Kaley che era sicuramente in grado di fare molto di più di quanto le venisse chiesto. Così, nel tempo abbiamo reso il personaggio pienamente realizzato. Non solo per un episodio, ma sempre. Nel tempo l'impatto di Penny sulle persone è cambiato, evolvendo anche dal punto di vista delle relazioni e rispetto a determinate dinamiche sociali".

Nel corso delle sue stagioni The Big Bang Theory ha lavorato moltissimo sui suoi personaggi in toto, portando avanti uno show che si è evoluto man mano.