Biancaneve: svelata la cifra che il film dovrà incassare per equilibrare i costi affrontati dalla Disney

La versione live-action di Biancaneve con star Rachel Zegler, dopo le polemiche durante le fasi delle riprese, avrà un compito complicato ai box office per non rappresentare un flop per la Disney.

Forbes ha infatti condiviso i suoi calcoli, svelando la cifra che deve superare per generare un profitto per lo studio.

Le previsioni degli esperti

Snow White andrà infatti in pari a quota 340 milioni di dollari, calcolando una spesa di circa 209,3 milioni da parte di Walt Disney Studios.

Il costo elevato è legato ai ritardi causati dal COVID-19, considerando il fatto che che il lavoro sul set è iniziato ben due anni dopo rispetto al previsto, a partire da marzo 2022 nel Regno Unito.

I fondi ottenuti grazie al Film Tax Relief ammontano a circa 41,1 milioni di dollari. Forbes ha quindi stabilito che, prima della post-produzione, il film è arrivato a un investimento di circa 168,2 milioni di dollari.

Gli esperti, tenendo in considerazione delle varie spese compiute dallo studio, hanno quindi rivelato che Disney andrà in pari se il film incasserà circa 336,4 milioni di dollari.

Biancaneve: Disney nel panico per via delle critiche e del budget fuori controllo?

I primi dettagli del film

Secondo quanto dichiarato dalla protagonista Rachel Zegler, la nuova versione della storia non si concentrerà sugli aspetti romantici della storia, ma sul percorso che porta Biancaneve a diventare la leader che suo padre sperava diventasse. Alla regia c'è Marc Webb, mentre la sceneggiatura è firmata da Greta Gerwig ed Erin Cressida Wilson.