Biancaneve: uno sguardo ravvicinato ai "Nani" in CGI (o come saranno chiamati) nel nuovo promo

Il primo sguardo ai Nani realizzati in CGI fa storcere il naso ai puristi, l'attenzione si concentra ora sull'uscita del film Disney prevista per il 20 marzo.

Disney ha diffuso un promo del live-action Biancaneve di 60 secondi che offre uno sguardo ravvicinato ai Nani, oggetto di discordia fin dal primo annuncio dell'arrivo di questa versione riveduta e corretta della fiaba classica.

Oltre a Rachel Zegler nei panni della principessa titolare che arriva nella foresta magica e alla star di Wonder Woman Gal Gadot nei panni della regina cattiva, finalmente possiamo vedere da vicino i sette "Nani". Al di là del discutibile risultato della CGI utilizzata, che FirstShowing definisce "terribile", a quanto pare nel film non verrà usato il termine 'Nani' quindi ancora non è chiaro come verranno chiamati i sette personaggi.

Il nuovo Biancaneve arriverà nei cinema italiani il 20 marzo. Un recente articolo di Forbes ha rivelato che il budget del film era salito a ben 269,4 milioni di dollari a fine 2023 per poi concludere la corsa a 250 milioni dopo alcuni tagli. Inevitabile per Disney sudare freddo in attesa di scoprire se il botteghino risponderà positivamente ai cambiamenti introdotti in questa versione più moderna e femminista della fiaba.

Rachel Zegler è Biancaneve

Come sarà la nuova Biancaneve?

Diretto da Mark Webb e ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm, il film segue una regina cattiva che è gelosa della bellezza di Biancaneve e ordina a un cacciatore di ucciderla in modo che lei rimanga la persona più bella del paese. Portandola nel profondo del bosco, il Cacciatore alla fine non riesce a uccidere Biancaneve e la lascia fuggire. Proprio nella foresta la principessa fa amicizia con i sette nani.

Biancaneve: Rachel Zegler in una foto del film

La nuova versione è stata accompagnata da feroci polemiche per via del taglio woke che ha costretto Rachel Zegler a proteggersi dalla critiche troppo accese degli haters, che sono andati perfino a protestare fuori dal suo appartamento. Perfino la star de Il trono di spade Peter Dinklage - che non ha nulla a che fare con il film - ha bocciato l'idea di rifare il classico animato "al contrario" durante un'intervista costringendo Disney a difendersi dichiarando:

"Per evitare di rafforzare gli stereotipi del film d'animazione originale, stiamo adottando un approccio diverso con questi sette personaggi e ci siamo consultati con i membri della comunità del nanismo. Non vediamo l'ora di riverlarvi di più mentre il film entra in produzione dopo un lungo periodo di sviluppo".