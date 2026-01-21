Razzie Awards 2026, dalle stelle alle stalle: anche tre attrici Premio Oscar tra le peggiori dell’anno

L'anno scorso, le protagoniste di Biancaneve Gal Gadot e Rachel Zegler sono salite insieme sul palco degli Oscar 2025, mentre la Disney si preparava all'attesissima uscita del film live-action tratto dalla fiaba. Un anno dopo, Biancaneve è tra i principali candidati a un premio molto diverso: i Razzie Awards 2026.
Il remake in live-action della Disney ha ottenuto il più alto numero di nomination ai per nulla ambiti premi al peggio dell'anno, tra cui quella per il peggior film. La guerra dei mondi, interpretato da Ice Cube, anch'esso nominato come peggior film dell'anno.
Completano la lista dei candidati al peggior film Hurry Up Tomorrow (interpretato da Abel "The Weeknd" Tesfaye) e Star Trek: Section 31, entrambi con cinque nomination, e The Electric State, il film Netflix con Millie Bobby Brown, con tre nomination.
Tra le peggiori attrici anche tre Premi Oscar
Da notare come la categoria della Peggior attrice ai Razzie Awards contenta ben tre nomi che negli scorsi anni hanno conquistato l'ambita statuetta dell'Academy come miglior attrice. Stiamo parlando di Natalie Portman, Ariana DeBose e Michelle Yeoh.
La prima ha conquistato il premio come protagonista per la sua interpretazione ne Il cigno nero di Darren Aronofsky, la seconda come non protagonista nel remake di West Side Story di Steven Spielberg, mentre la terza è diventata la prima attrice asiatica a conquistare un Oscar grazie al premio come miglior attrice protagonista per Everything Everywhere All at Once.
Natalie Portman è stata nominata come peggior attrice per Fountain of Youth - L'eterna giovinezza; DeBose ha "guadagnato" la sua nomination ai Razzie 2026 per la sua interpretazione nel film Love Hurts, mentre Yeoh si è "meritata" la sua a causa della performance in Star Trek: Section 31.
Tutte le nomination ai Razzie Awards 2026
Peggior Film
-
The Electric State
-
Hurry Up Tomorrow
-
Biancaneve
-
Star Trek: Section 31
-
La guerra dei mondi
Peggior Attore
-
Dave Bautista - In the Lost Lands
-
Ice Cube - La guerra dei mondi
-
Scott Eastwood - Alarum
-
Jared Leto - Tron: Ares
-
The Weeknd - Hurry Up Tomorrow
Peggior Attrice
-
Ariana DeBose - Love Hurts
-
Milla Jovovich - In the Lost Lands
-
Natalie Portman - Fountain of Youth
-
Rebel Wilson - Bride Hard
-
Michelle Yeoh - Star Trek: Section 31
Peggior Attore Non Protagonista
-
I sette nani artificiali - Biancaneve
-
Nicolas Cage - Gunslingers
-
Stephen Dorff - Bride Hard
-
Greg Kinnear - Off the Grid
-
Sylvester Stallone - Alarum
Peggior Attrice Non Protagonista
-
Anna Chlumsky - Bride Hard
-
Gal Gadot - Snow White
-
Eiza Gonzalez - Fountain of Youth
-
Amara Okereke - In the Lost Lands
-
Isis Valverde - Alarum
Peggior Regista
-
Paul W.S. Anderson - In the Lost Lands
-
Rich Lee - La guerra dei mondi
-
Fratelli Russo - The Electric State
-
Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow
-
Marc Webb - Biancaneve
Peggior Sceneggiatura
-
The Electric State
-
Hurry Up Tomorrow
-
In the Lost Lands
-
Biancaneve
-
La guerra dei mondi
Peggior combo sullo schermo
-
I sette nani artificiali - Biancaneve
-
Ariana DeBose & Ke Huy Quan - Love Hurts
-
Robert De Niro & Robert De Niro - The Alto Knights
-
Ice Cube & la sua telecamera Zoom - La guerra dei mondi
-
The Weeknd & il suo ego colossale - Hurry Up Tomorrow
Peggior Prequel, Remake, Rip-Off o Sequel
-
Five Nights at Freddy's 2
-
I Puffi
-
Biancaneve
-
Star Trek: Section 31
-
La guerra dei mondi