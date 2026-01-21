Razzie Awards 2026, dalle stelle alle stalle: anche tre attrici Premio Oscar tra le peggiori dell’anno

Tra i film peggiori dell'anno i Razzie non hanno risparmiato Biancaneve e La guerra dei mondi, che guidano le nomination, ma nemmeno tre attrici che qualche anno fa hanno conquistato l'Oscar

L'anno scorso, le protagoniste di Biancaneve Gal Gadot e Rachel Zegler sono salite insieme sul palco degli Oscar 2025, mentre la Disney si preparava all'attesissima uscita del film live-action tratto dalla fiaba. Un anno dopo, Biancaneve è tra i principali candidati a un premio molto diverso: i Razzie Awards 2026.

Il remake in live-action della Disney ha ottenuto il più alto numero di nomination ai per nulla ambiti premi al peggio dell'anno, tra cui quella per il peggior film. La guerra dei mondi, interpretato da Ice Cube, anch'esso nominato come peggior film dell'anno.

Completano la lista dei candidati al peggior film Hurry Up Tomorrow (interpretato da Abel "The Weeknd" Tesfaye) e Star Trek: Section 31, entrambi con cinque nomination, e The Electric State, il film Netflix con Millie Bobby Brown, con tre nomination.

Fountain of Youth - L'eterna giovinezza: i fratelli Natalie Portman e John Krasinski a Londra

Tra le peggiori attrici anche tre Premi Oscar

Da notare come la categoria della Peggior attrice ai Razzie Awards contenta ben tre nomi che negli scorsi anni hanno conquistato l'ambita statuetta dell'Academy come miglior attrice. Stiamo parlando di Natalie Portman, Ariana DeBose e Michelle Yeoh.

La prima ha conquistato il premio come protagonista per la sua interpretazione ne Il cigno nero di Darren Aronofsky, la seconda come non protagonista nel remake di West Side Story di Steven Spielberg, mentre la terza è diventata la prima attrice asiatica a conquistare un Oscar grazie al premio come miglior attrice protagonista per Everything Everywhere All at Once.

Natalie Portman è stata nominata come peggior attrice per Fountain of Youth - L'eterna giovinezza; DeBose ha "guadagnato" la sua nomination ai Razzie 2026 per la sua interpretazione nel film Love Hurts, mentre Yeoh si è "meritata" la sua a causa della performance in Star Trek: Section 31.

Biancaneve: un'immagine ravvicinata dei Nani

Tutte le nomination ai Razzie Awards 2026

Peggior Film

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Biancaneve

Star Trek: Section 31

La guerra dei mondi

Peggior Attore

Dave Bautista - In the Lost Lands

Ice Cube - La guerra dei mondi

Scott Eastwood - Alarum

Jared Leto - Tron: Ares

The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Peggior Attrice

Ariana DeBose - Love Hurts

Milla Jovovich - In the Lost Lands

Natalie Portman - Fountain of Youth

Rebel Wilson - Bride Hard

Michelle Yeoh - Star Trek: Section 31

Peggior Attore Non Protagonista

I sette nani artificiali - Biancaneve

Nicolas Cage - Gunslingers

Stephen Dorff - Bride Hard

Greg Kinnear - Off the Grid

Sylvester Stallone - Alarum

Peggior Attrice Non Protagonista

Anna Chlumsky - Bride Hard

Gal Gadot - Snow White

Eiza Gonzalez - Fountain of Youth

Amara Okereke - In the Lost Lands

Isis Valverde - Alarum

Peggior Regista

Paul W.S. Anderson - In the Lost Lands

Rich Lee - La guerra dei mondi

Fratelli Russo - The Electric State

Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow

Marc Webb - Biancaneve

Peggior Sceneggiatura

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

In the Lost Lands

Biancaneve

La guerra dei mondi

Peggior combo sullo schermo

I sette nani artificiali - Biancaneve

Ariana DeBose & Ke Huy Quan - Love Hurts

Robert De Niro & Robert De Niro - The Alto Knights

Ice Cube & la sua telecamera Zoom - La guerra dei mondi

The Weeknd & il suo ego colossale - Hurry Up Tomorrow

Peggior Prequel, Remake, Rip-Off o Sequel