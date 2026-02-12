Biancaneve, svelate le cifre del flop: quanti soldi ha perso Disney?

Ecco tutte le cifre intorno al fallimento della versione live action del Classico Disney con protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot nei panni della Regina Grimilde.

Sono stati pubblicati i numeri del flop di Biancaneve, il remake live action diretto da Marc Webb del Classico Disney del 1937, Biancaneve e i sette nani. Il film è uscito lo scorso anno in seguito ad una complicata fase produttiva.

Protagoniste del live action sono la star di West Side Story Rachel Zegler nel ruolo di Biancaneve, e la star di Wonder Woman Gal Gadot nei panni della perfida Regina Grimilde, invidiosa della bellezza di Biancaneve.

Incassi sotto le aspettative e polemiche: perché il film non ha convinto il pubblico

Nonostante il film non abbia registrato incassi disastrosi al botteghino, con un incasso di oltre 200 milioni di dollari a livello globale, non ha raggiunto le proiezioni iniziali. Inoltre, Biancaneve è stato circondato da parecchie polemiche.

Rachel Zegler insieme ai sette nani in una scena di Biancaneve

Boicottaggi del film a causa del casting o delle posizioni politiche di Gal Gadot, e polemiche per i commenti critici di Rachel Zegler nei confronti dell'amatissimo Classico Disney anni '30 oltre, anche in questo caso, alle sue posizioni politiche. Hanno fatto scalpore anche le dichiarazioni polemiche di Peter Dinklage, che ha criticato il film per aver perpetuato i soliti stereotipi intorno al nanismo.

Il vero budget di Biancaneve: costi più alti delle stime iniziali

In base a quanto si legge nell'ultimo report di Forbes, il budget di Biancaneve sarebbe stato ben più alto di quanto inizialmente riportato: il film sarebbe costato a Disney circa 336,5 milioni di dollari, molto più della cifra inizialmente indicata dai media.

"I 336,5 milioni di dollari spesi per Biancaneve superano il budget di Rogue One: A Star Wars Story, di Guardiani della Galassia e della versione live-action de La Bella e la Bestia, che nel 2017 incassò ben 1,3 miliardi di dollari" si legge nell'articolo di Forbes.

Nel cast del live action di Biancaneve, oltre a Rachel Zegler nel ruolo principale e Gal Gadot nel ruolo della Regina Grimilde, sono presenti anche Andrew Burnap nel ruolo di Jonathan, Hadley Fraser nel ruolo del Re Buono e Ansu Kabia in quello del Cacciatore.