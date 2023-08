Biancaneve, Rachel Zegler:'Dovete pagarmi per ogni ora di streaming'

Il remake live action di Biancaneve non è ancora uscito al cinema ma ha già provocato diverse polemiche, legate soprattutto alla diffusione di foto che ritraggono delle presunte creature magiche scelte, secondo i rumor, come sostitute dei sette nani nel nuovo adattamento.

I fan si chiedono se Biancaneve uscirà al cinema oppure in streaming, un dettaglio piuttosto delicato, soprattutto in considerazione dello sciopero di attori e sceneggiatori delle ultime settimane, in parte legato anche ai compensi e allo streaming. Anche la star del film, Rachel Zegler, ha partecipato ai picchetti di protesta.

"Se rimarrò lì 18 ore al giorno nel vestito di un'iconica principessa Disney merito di essere pagata per ogni ora in cui viene trasmesso in streaming online" ha dichiarato senza mezzi termini Zegler.

Commenti che probabilmente non faranno molto piacere a Disney ma prevedibili, soprattutto dopo le polemiche delle ultime settimane che hanno condotto ad una mobilitazione generale contro gli studios.

Biancaneve sarà diretto da Marc Webb, con Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva e la star di West Side Story Rachel Zegler scelta per il ruolo di Biancaneve. Il film è previsto in uscita il 24 marzo 2024.

Biancaneve e i sette nani uscì nel 1937 e fu il primo Classico nella longeva storia dell'impero dell'intrattenimento creato da Walt Disney. Gelosa della bellezza della giovane Biancaneve, la Regina Cattiva ordina ad un cacciatore di ucciderla e di estrarle il cuore come prova del fatto. Quando il cacciatore fallisce, la sovrana decide di agire in prima persona offrendo una mela avvelenata alla ragazza, nel frattempo ospite di un gruppo di nani.