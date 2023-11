Biancaneve, Rachel Zegler sul remake Disney: 'La principessa diventerà una leader'

Dopo il rinvio di Biancaneve al 2025, Rachel Zegler ha parlato del nuovo remake in live-action della Disney in una recente intervista con Collider, anticipando che la principessa protagonista diventerà una leader nella nuova storia.

"Nel film emerge una sorta di leader dentro di lei ed ero così felice per la scelta degli sceneggiatori, anche per il fatto che nasca dalla sua educazione, che la trovi dentro di sé nel corso del film e attraverso le persone che la amano e mostrano il loro amore per lei", ha dichiarato l'attrice.

"Io e Marc Webb l'abbiamo definita l'apertura del suo terzo occhio. Ci sono un paio di scene in cui parla come una persona che sembra avere molta più esperienza, ed è qualcosa con cui mi relaziono, qualcosa che mi è stato detto per tutta la vita. Quindi, poter portare questo aspetto in un personaggio che amo così profondamente e con cui ho trascorso così tanto tempo, è una cosa davvero straordinaria come attrice e come interprete, e non vedo l'ora che la gente lo veda".

Biancaneve è stato posticipato di un anno

Marc Webb, il regista di titoli come 500 giorni insieme e The Amazing Spider-Man, ha diretto il remake in live-action di Snow White. Il progetto è stato recentemente posticipato al 2025, poiché lo studio sta riorganizzando il suo calendario delle uscite in vista dei suoi prossimi blockbuster.

Biancaneve uscirà il 21 marzo 2025, esattamente un anno dopo rispetto alla sua data d'uscita originale. Attualmente, Rachel Zegler è in sala con Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, di cui potete leggere la nostra recensione.