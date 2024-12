Biancaneve, pioggia di critiche sul trailer: "Disney è stata coraggiosa a lasciare aperti i commenti su Youtub

Continuano i problemi per Biancaneve, il nuovo live action Disney che riporta sullo schermo in versione carne ed ossa la storia raccontata nel primo Classico animato uscito nel 1937. È passata meno di una settimana dalla pubblicazione del trailer ma su YouTube fioccano i 'non mi piace'.

Sull'account ufficiale Disney dov'è stato pubblicato il trailer, i like sono circa 27.000 mentre i pollici in giù che segnalano disapprovazione dei fan sono oltre 697.000, senza dimenticare i commenti, la maggior parte negativi.

Brutto segnale

Nonostante in passato abbia ottenuto ottimi risultati con altri live action, le premesse intorno a Biancaneve fanno maggiormente propendere per un risultato non entusiasmante al box-office, certamente diverso rispetto agli incassi stratosferici de Il re leone e Aladdin.

Dal commento più votato, con ben 51.000 like, traspare grande stupore:"Sono abbastanza coraggiosi da lasciare aperta la sezione dei commenti" mentre un altro utente si rivolge direttamente alla major:"Ci sono voluti tre anni, numerose riscritture, CGI inutili e 209 milioni di dollari solo per farmi godere la sezione commenti di un film che non guarderò mai. Che siate benedetti".

Le principali critiche

Qual è il motivo di tutto questo astio nei confronti del remake live action? In primis, la polemica sugli attori nani nata da Peter Dinklage, che portò la Disney a non scegliere di affidarsi ad interpreti affetti da nanismo ma utilizzare la CGI, che però non ha entusiasmato molto i fan.

Inoltre, la scelta di Rachel Zegler come protagonista ha suscitato parecchie perplessità. La stessa attrice aveva criticato il Classico animato, sostenendo che la storia oggi dovrebbe essere aggiornata. Diretto da Marc Webb, Biancaneve è scritto da Greta Gerwig ed Erin Cressida Wilson, con Gal Gadot come Regina Cattiva.