Biancaneve, il figlio del produttore critica Rachel Zegler: "Immatura e narcisista, ha danneggiato il film"

Il fuoco amico torna ad abbattersi su Rachel Zegler. Stavolta è il figlio di uno dei produttori di Biancaneve, Mark Platt, a criticare pubblicamente l'attrice accusandola di narcisismo e immaturità per poi cancellare il post.

Jonah Platt, figlio di Marc Platt, ha usato Instagram per difendere suo padre dagli attacchi dei fan di Zegler sulla scia di un articolo di Variety in cui si legge che Platt, apparentemente su richiesta della Disney, sarebbe volato a New York City ad agosto per chiedere all'attrice di rimuovere un commento pro-Palestina che aveva fatto su X mentre ringraziava i fan della Disney per aver guardato il trailer di Biancaneve.

Un commentatore ha definito il padre di Platt "inquietante come l'inferno" e ha detto che gli sforzi del produttore per controllare il post sui social media di Rachel Zegler erano "ingiustificati".

Un primo piano della Biancaneve di Rachel Zegler

Il posto polemico di Jonah Platt

In una risposta poi cancellata, Jonah Platt, che conduce il podcast Being Jewish, ha scritto: "Mio ​​padre, il produttore di un'enorme parte di proprietà intellettuale Disney con centinaia di milioni di dollari in gioco, ha dovuto lasciare la sua famiglia per volare dall'altra parte del paese per rimproverare la sua dipendente ventenne per aver trascinato la sua visione politica personale nel mezzo della promozione del film per il quale aveva firmato un contratto multimilionario per essere pagata e fare pubblicità".

La risposta proseguiva: "Questo si chiama responsabilità e comportamento adulto. Le sue azioni hanno chiaramente danneggiato gli incassi del film. La libertà di parola non significa che ti sia permesso dire qualsiasi cosa tu voglia nel tuo lavoro senza ripercussioni. Decine di migliaia di persone hanno lavorato a quel film e lei ha dirottato la conversazione per i suoi desideri immaturi a rischio di tutti i colleghi, della troupe e dei lavoratori che dipendono da quel film per avere successo. Il narcisismo non è qualcosa da premiare o incoraggiare".

La (mancata) reazione di Disney

La rabbia dei Sette Nani

Per il momento Disney non ha rilasciato dichiarazioni immediate così come i portavoce di Jonah o Marc Platt. In precedenza il produttore aveva affrontato il tema delle dichiarazioni politiche degli attori nel podcast di suo figlio. A Platt, che ha anche prodotto il mega-successo Wicked, è stato chiesto delle dichiarazioni pro-Palestina rilasciate dalle star del film Ariana Grande e Cynthia Erivo e di come gestisce tali casi.

"Nessun essere umano vuole alcuna sofferenza nell'umanità", ha detto. "Quello che succede in alcuni casi è che gli individui intervengono pur non essendo completamente informati. La loro idea è 'C'è sofferenza qui. Dobbiamo parlare della sofferenza'. Il messaggio non include 'C'è sofferenza anche qui'. Oppure 'C'è sofferenza che è stata provocata o istigata da un atto di terrore o da un atto malvagio'. Oppure 'C'è un gruppo terroristico in atto che desidera l'annientamento di un intero gruppo di persone'. Questo viene escluso dalla conversazione. Quindi il mio modo di affrontare la questione, quando è il momento giusto, è avere quella conversazione non in preda alla rabbia, ma in un momento in cui puoi essere ascoltato con calma. Mi sento bene dopo le conversazioni che ho avuto".