Biancaneve e i sette nani, morta Marge Champion, la modella che ispirò la Principessa Disney

Marge Champion è morta all'età di 101 anni: era diventata famosa per essere stata usata come modella per dare vita a Biancaneve, l'amata principessa Disney, nel film animato della Disney, nel lontano 1937.

La ballerina e attrice, come riporta il New York Times, ha perso la vita nella giornata di mercoledì.

Gli animatori della Disney, dopo Biancaneve e i sette nani, hanno usato la bravura e la bellezza di Marge Champion anche in occasione della creazione di Pinocchio e Fantasia, osservando e replicando i suoi passi di danza per creare le scene in cui la fatina e gli ippopotami danzano nei due capolavori animati.

L'attrice e suo marito, Gower Champion, hanno inoltre avuto un grande successo come partner e coreografi a Broadway, lavorando per musical, film e serie televisive negli anni Quaranta e Cinquanta.

La coppia ha lavorato in film come Mr. Music, Show Boat, Lovely To Look At, I Won't Dance e Everything I Have Is Yours.