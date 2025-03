Biancaneve in versione horror arriva nelle sale USA sfruttando il traino del film Disney, ecco il trailer

Il film The Death of Snow White, versione horror della storia della principessa, arriverà nelle sale USA ad aprile sfruttando la presenza nelle sale del live-action targato Disney.

In questi giorni sta debuttando in tutto il mondo il remake live-action di Biancaneve e, sfruttando la distribuzione del film con Rachel Zegler e Gal Gadot, Entertainment Squad e The Horror Collective hanno annunciato l'arrivo nei cinema americani di The Death of Snow White.

Nel trailer della versione horror e vietata ai minori della storia della giovane principessa si possono vedere le prime anticipazioni sul progetto indipendente.

Cosa racconterà il film horror ispirato a Biancaneve

Il film low budget The Death of Snow White arriverà nei cinema il 18 aprile e ha nel cast Sanae Loutsis, Chelsea Edmundson, Tristan Nokes, Meredith Binder, Colin Miller, e Dillon Moore.

La sinossi ufficiale anticipa che, mentre la sua malvagia matrigna le dà la caccia, Biancaneve (Loutsis) deve superare gli orrori della foresta oscura e stringere delle improbabili amicizie con sette nani assassini.

La sceneggiatura è stata firmata da Jason Brooks e Naomi Mechem-Miller, mentre alla regia è stato impegnato Jason Brooks.

Ecco il trailer del film:

I remake horror dei grandi classici

Negli ultimi anni numerosi classici Disney, come Peter Pan, Winnie the Pooh e Mary Poppins hanno ispirato la produzione di nuove versioni horror e sanguinose delle storie. I vari personaggi, un po' in stile Avengers, saranno poi al centro di un ulteriore progetto in cui appariranno tutti i personaggi, ovviamente in versione villain.

Tra i progetti vietati ai minori presentati di recente c'è anche Steamboat Willie, una parodia horror di uno dei cortometraggi iconici con protagonista Topolino.

Lo slasher avrà come protagonista un gruppo di abitanti di New York che, mentre stanno compiendo un viaggio in traghetto, si ritrovano ad affrontare un topo assassino.