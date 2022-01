Biancaneve: Andrew Burnap sarà il protagonista maschile del film live-action Disney

Sarà Andrew Burnap il protagonista maschile del film live-action ispirato al classico animato Biancaneve, diretto per Disney da Marc Webb.

Nel cast del progetto ci saranno anche Gal Gadot e Rachel Zegler, rispettivamente nei ruoli della matrigna e della giovane principessa.

Secondo quanto riportato online, Andrew Burnap interpreterà nella versione live-action di Biancaneve e i sette nani, accanto a Gal Gadot e alla star di West Side Story, un personaggio inedito, non il Principe Azzurro o il Cacciatore.

L'attore ha lavorato a lungo a teatro, conquistando un Tony Award per la sua interpretazione di Toby Darling in The Inheritance di Matthew Lopez, diretto da Stephen Daldry.

Il film con al centro Biancaneve sarà diretto da Marc Webb e prodotto da Marc Platt.

Il lungometraggio animato degli anni '30 dedicato alla storia di Biancaneve e i sette nani verrà adattato per il grande schermo in una nuova versione che potrà contare su nuove canzoni originali creati da Benj Pasek e Justin Paul, già autori di successi come La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen.

Il regista, annunciando la scelta di Rachel Zegler per il ruolo della principessa, aveva dichiarato: "Le straordinarie capacità vocali di Rachel Zegler sono solo l'inizio dei suoi doni. La sua forza, intelligenza e ottimismo diventeranno una parte integrale della riscoperta della gioia in questa storia classica della Disney".