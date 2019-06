BH90210: i troll attaccano Tori Spelling per la foto in bikini, ma il marito la difende

Tori Spelling è stata criticata per aver postato una foto in bikini, ma il marito della star di BH90210 si è schierato dalla sua parte.

Il marito di Tori Spelling è sceso in campo per difendere l'attrice dopo che i troll avevano criticata pesantemente la sua foto in bikini senza trucco.

Tori Spelling, attualmente impegnata sul set di BH90210, reboot di Beverly Hills, 90210, ha postato una foto in costume insieme alle colleghe Gabrielle Carteris e Jennie Garth che vede le tre su un terrazzo, dietro un tavolo apparecchiato. La foto, accompagnata dalla scritta "Pranzo domenicale in famiglia", è stata scattata a Vancouver, Canada, dove sono in corso le riprese di BH90210.

Tra tanti commenti positivi hanno fatto la loro comparsa anche dei troll che hanno criticato duramente la Spelling per "cercare con troppa intensità di essere rilevante." A quel punto il marito di Tori, Dean McDermott, è intervenuto per difendere la moglie dando dei codardi ai troll scrivendo nei commenti "Adoro quando voi hater avete account privati! Vediamo che aspetto avere voi troll codardi!!!".

Tori Spelling ha ignorato le critiche, ma ha risposto a un fan chie chiedeva la ragione dell'assenza di Shannen Doherty dalla foto:

"Lei non è ancora a Vancouver, ma non vediamo l'ora che si unisca a noi. Ci manca!".

BH90210 vedrà riuniti Shannen Doherty (Brenda Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Jason Priestley (Brandon Walsh) e Brian Austin Green (David Silver). Unico assente il compianto Luke Perry, scomparso all'improvviso due mesi fa in seguito a ictus. Con loro ci sarà la new entry Vanessa Lachey, che interpreterà la moglie di Brandon Walsh .

BH90210 prenderà il via il 7 agosto negli USA.