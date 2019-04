Jennie Garth e Tori Spelling criticate online: "Siete irriconoscibili"

Jennie Garth e Tori Spelling, le star di Beverly Hills, 90210, sono state criticate online a causa di una foto in cui appaiono quasi irriconoscibili.

Jennie Garth, la star di Beverly Hills 90210, ha condiviso sui social una foto che la ritrae accanto all'amica e collega Tori Spelling ed è stata sommersa dalle critiche a causa di un aspetto fisico che sembra essere frutto di interventi chirurgici.

Lo scatto ritrae le due star a Tel Aviv, Israele, e tanti follower dell'interprete di Kelly hanno sottolineato che sembrano aver esagerato con l'uso del botulino e che non avevano bisogno di ritocchi per migliorare il proprio aspetto fisico.

Jennie ha quindi replicato ad alcuni commenti in modo sarcastico e diretto: a chi le ha scritto che sembra falsa ha scritto "No, sono umana" e a chi le chiedeva cose fosse accaduto al suo volto ha semplicemente risposto con degli emoji in cui manda baci e complimenti, arrivando poi a ringraziare ironicamente chi sosteneva fosse irriconoscibile.

L'attrice ha però ricevuto anche molte parole a sua difesa e sostegno, ribadendo da parte di chi è rimasto perplesso e infastidito dagli attacchi rivolti online alle due star: "Non sono obbligate a condividere nulla con noi. Lo fanno perché vogliono interagire con i loro fan, e poi si vedono tutti questi commenti disgustosi e negativi".

Jennie Garth e Tori Spelling riappariranno sul piccolo schermo in occasione di 90210, il progetto televisivo che mostrerà una reunion del cast di Beverly Hills, 90210, la serie che ha regalato a entrambe la popolarità internazionale.

