BH90210 e Luke Perry, la toccante dedica all'attore

BH90210 ha preso il via sugli schermi americani e nella nuova serie si è ricordato Luke Perry, l'indimenticabile interprete di Dylan nella serie cult Beverly Hills, 90210.

Lo show, ideato come un atipico revival della serie cult originale ha infatti accennato all'assenza di Luke Perry in più momenti. Nel primo episodio di BH90210 - di cui potete leggere la nostra recensione - Tori Spelling, Jennie Garth, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris si incontrano nuovamente dopo molti anni nella hall di un albergo. L'interprete di Brandon pronuncia quindi una battuta in cui sottolinea che sarebbe bello se fossero realmente tutti insieme.

In un'altra scena le star, sempre senza Shannen Doherty a questo punto della storia, sono a bordo di un aereo al termine di una serata movimentata e briandano allo show originale e alle persone che non sono presenti in quel momento, ovvero gli interpreti di Brenda e Dylan. Tori aggiunge poi: "Non saremo qui per sempre, ma abbiamo realizzato qualcosa che lo sarà".

Il momento forse più emozionante avviene però proprio al termine della puntata quando Jennie e Tori stanno vedendo una puntata di Beverly Hills, 90210 e hanno l'idea di realizzare un reboot dello show. Le due attrici vedono così in tv una sequenza in cui Dylan dice a Brandon "Benvenuto in Paradiso. Benvenuto dove i tuoi sogni diventano realtà".

Le immagini sono quindi accompagnate dalla dedica a Luke Perry.

Ecco il video: