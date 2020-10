Beverly Hills, 90210, Shannen Doherty: "La morte di Luke Perry mi ha spinto ad accettare il reboot"

Shannen Doherty non era affatto convinta di recitare nel reboot di Beverly Hills, 90210. A convincerla sarebbero stati il ritorno della sua malattia e la morte di Luke Perry, un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

BH90210: Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Shannen Doherty e Jennie Garth in una scena della serie

In un'intervista a ET realizzata insieme all'amica e collega Sarah Michelle Gellar nella sua casa in California, Shannen Doherty ha rivelato i suoi veri sentimenti di fronte alla possibilità di tornare a vestire i panni di Brenda Walsh:

"All'inizio non ero convinta, non lo volevo fare. Avevo le mie ragioni per non volerlo fare. Uno dei motivi è che avevo interpretato quel personaggio talmente tante volte e avevo recitato in talmente tante versioni di 90210 che mi sembrava un percorso ormai esaurito. Vuoi lasciare le persone con la voglia di vedere ancora uno show, non con l'idea, 'Oh mio Dio, spero che non venga trasmesso mai più'. Perciò ero un po' preoccupata."

Dopo un iniziale rifiuto, due fatti hanno sconvolto l'esistenza di Shannen Doherty: il ritorno del cancro e la morte improvvisa del collega Luke Perry. Questi due fattori hanno spinto Shannen a rivedere la sua decisione iniziale:

BH90210: la gang in una scena della serie

"Una persona per me molto importante ci ha lasciati e poi ho avuto la mia diagnosi, tutto è accaduto in un paio di mesi così mi sono fermata a riflettere. Tornare a recitare nel reboot è stato un modo per onorare Luke, ma anche per affrontare la mia malattia dimostrando di averla combattuta".

Beverly Hills, 90210: Tori Spelling: "Sono stata vittima di bullismo a causa del mio aspetto fisico"

Qui trovate la recensione del reboot di Beverly Hills, 90210. Alla fine dei conti, anche Shannen Doherty ha ammesso di essere stata felice di aver fatto ritorno nella famiglia di Beverly Hills, 90210:

"Il 90% di ciò che è venuto fuori dalla mia bocca era improvvisato. Niente di tutto ciò era scritto. Io, Brian Austin Green e Ian Ziering abbiamo improvvisato quasi tutto. Abbiamo avuto la massima libertà possibile, è stata un'esperienza fantastica. Far parte di una serie in cui puoi improvvisare ed essere libero e creativo è stata una bella esperienza".