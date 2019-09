BH90210: Jennie Garth e Tori Spelling sperano nel rinnovo per la seconda stagione

BH90210 si è concluso con la messa in onda della sesta puntata e le star dello show hanno commentato la possibilità di un rinnovo per una seconda stagione.

Il progetto targato Fox è stato co-creato da Tori Spelling e Jennie Garth in collaborazione con Chris Alberghini e Mike Chessler, e le due attrici non hanno nascosto di avere dei progetti per un'eventuale seconda stagione.

L'interprete di Donna ha spiegato: "Dalla nostra prospettiva non era definitivamente una serie limitata. Era un'opportunità grandiosa di ritornare nella nostra 'casa' sugli schermi di Fox e, considerata la tempistica del momento in cui abbiamo proposto il progetto al network, l'hanno amato e hanno voluto realizzarlo velocemente e metterlo in onda in estate perché pensavano fosse perfetto per il palinsesto di questi mesi. Quello era lo spazio che avevano a disposizione, e hanno pensato che sarebbe grandioso per i fan. Quindi sono stati sei episodi, ma non è mai stata quella l'intenzione. Noi vogliamo andare avanti".

Nel finale della prima stagione (attenzione non proseguite con la lettura se non volete spoiler !), il reboot di Beverly Hills, 90210 riceve l'approvazione del network, ma le star scoprono che le riprese si svolgeranno in Canada e per questioni di budget uno degli interpreti verrà 'eliminato'.

Jennie ha quindi sottolineato che proseguire la storia sarebbe particolarmente interessante: "Ci si concentrerebbe maggiormente sullo show, sulle riprese e sulle persone che si ritrovano a far parte delle vite degli altri in modo costante. Trascorri più tempo con la tua famiglia di lavoro rispetto alla tua alle volte. Quindi si tratterebbe di queste persone che sono insieme in quel tipo di ambiente e sono obbligate a esserci, scoprendo cosa accade a tutti loro".

Tori Spelling è convinta che i fan sarebbero felici di vederli interpretare più scene legate ai personaggi dello show originale e l'obiettivo sarebbe quello di avere ulteriori guest star che hanno fatto parte del cast di Beverly Hills, 90210. L'attrice e produttrice ha ribadito: "Ci siamo divertiti molto tutti insieme, credo che sia stato apprezzato il periodo trascorso sul set, tutti abbiamo amato realizzare insieme la comedy. Ogni singolo membro del cast è stato davvero consapevole del fatto che possediamo un legame speciale e non si può ricrearlo, è qualcosa di speciale che abbiamo. C'è sicuramente della magia e penso che saremmo tutti felici di realizzarlo di nuovo".