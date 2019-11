BH90210 cancellata da Fox, il revival di Beverly Hills, 90210 non avrà una seconda stagione

La serie tv BH90210 è stata cancellata da Fox, il revival di Beverly Hills, 90210 non avrà una seconda stagione. Deluse le speranze del cast che sperava di proseguire la nostalgica avventura.

BH90210: Jeanni Garth e Tori Spelling in una scena della serie

BH90210 ha visto il ritorno della maggior parte del cast dello show anni '90 Beverly Hills, 90210 in un revival da sei episodi, ma la speranza era di andare avanti per altre stagioni, se la serie fosse stata accolta positivamente.

"Siamo orgogliosi di aver riunito in uno speciale evento estivo il cast di una delle serie più importanti e significative, che ha allietato i fan di ogni parte del paese" dichiara Fox in un comunicato. "Vogliamo ringraziare Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jennie, Shannen e Tori che, inseme alla crew e al team di Fox e CBS Television Studios, hanno messo la loro anima in questo inventivo e nostalgico revival."

Potete leggere la nostra recensione di BH90210, irriverente ritorno a Beverly Hills, 90210 la cui avventura adesso si sarebbe conclusa definitivamente.