Beverly Hills Cop: Axel Foley, Judge Reinhold e Paul Reiser tra i membri del cast originale di ritorno

Il quarto capitolo della saga di Beverly Hills Cop, Beverly Hills Cop: Axel Foley, vedrà il ritorno di alcuni volti noti del franchise a fianco di Eddie Murphy, si tratta di Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot, che riprenderanno i loro ruoli nel quarti capitolo della saha poliziesca.

Eddie Murphy in Beverly Hills Cop

I dettagli della trama di Beverly Hills Cop: Axel Foley non sono ancora stati diffusi, ma pare che il film si concentrerà sul ritorno di Axel (Eddie Murphy) a Beverly Hills per indagare sulla morte di un vecchio amico mentre scopre la corruzione della polizia all'interno delle forze armate. A Los Angeles, si riunisce con sua figlia (Taylour Paige) e si allea con il suo ex-fidanzato poliziotto (Joseph Gordon-Levitt) per risolvere il caso.

Mark Malloy dirige Beverly Hills Cop 4, utilizzando una sceneggiatura scritta dallo sceneggiatore di Aquaman Will Beall, che in precedenza ha scritto la serie TV Training Day. Beall sta anche scrivendo un altro film revival degli anni '80, Legend of Conan con Arnold Schwarzenegger.

Jerry Bruckheimer produce Beverly Hills Cop: Axel Foley insieme al protagonista Eddie Murphy. Charisse Hewitt-Webster e Ray Angelic sono i produttori esecutivi, con Chad Oman e Melissa Reid come co-produttori per Jerry Bruckheimer Films.

Beverly Hills Cop 4: le prime immagini del ritorno di Eddie Murphy

Judge Reinhold tornerà nei panni del detective William "Billy" Rosewood, l'antagonista di Axel Foley all'interno della polizia di Los Angeles. Beverly Hills Cop: Axel Foley segna il primo film di Reinhold in cinque anni.

John Ashton interpreterà l'ormai pensionato sergente John Taggart, mentre Paul Reiser sarà ancora Jeffrey, amico di Axel e partner del dipartimento di polizia di Detroit. Bronson Pinchot riprenderà il ruolo del mercante d'arte Serge.

Paul Reiser ha riflettuto sulla riunione con il co-protagonista Eddie Murphy, dicendo a Slash Film: "Sono finalmente felice di vedere che in realtà non aveva più 23 anni. Un anno fa questo fottuto ragazzo sembrava esattamente lo stesso di sempre".