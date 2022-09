Beverly Hills Cop 4: le prime immagini del ritorno di Eddie Murphy

Nuove foto dal set del quarto capitolo di Beverly Hills Cop mostrano per la prima volta il ritorno di Eddie Murphy nei panni di Axel Foley.

La produzione del nuovo Beverly Hills Cop 4 è in corso, e nuove foto dal set mostrano il ritorno diEddie Murphy in uno dei suoi ruoli più leggendari. La star tornerà infatti a vestire i panni del Detective Axel Foley, e nell'immagine lo possiamo vedere indossare una giacca dei Detroit Lions, con un braccio fasciato.

Il quarto capitolo della serie, che è stato ora intitolato Beverly Hills Cop: Axel Foley, è diretto da Mark Molloy da un copione scritto da Will Beall. Il film è prodotto da Murphy, Jerry Bruckheimer, Chad Oman e Melissa Reid, con Charisse Hewitt-Webster e Ray Angelic nel ruolo di produttori esecutivi.

L'originale Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills venne rilasciato nell'ormai lontano 1984 e vedeva Eddie Murphy nel ruolo di Axel Foley, un agente di polizia di Detroid in visita a Beverly Hills, California, per risolvere il caso dell'omicidio del suo migliore amico. La pellicola rappresentò un grande successo, guadagnando più di 300 milioni di dollari al box office e persino ottenendo una nomination agli Academy Award per il premio Miglior Sceneggiatura Originale.

Beverly Hills Cop 4: Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige nel cast del sequel

Al film successero due sequel, i quali vennero rilasciati nel 1987 e 1994, anche se non ricevettero l'acclamazione del primo. Il quarto riuscirà a ribaltare le carte in tavola, riportando Beverly Hills Cop alla gloria del primo capitolo?