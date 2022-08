Beverly Hills Cop 4: Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige nel cast del sequel

Beverly Hills Cop 4 verrà realizzato e nel cast del film, che avrà come star Eddie Murphy, ci saranno anche Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige.

Le riprese sono attualmente in corso e la regia è stata affidata a Mark Molloy.

Il progetto targato Netflix si intitolerà Beverly Hills Cop: Axel Foley e la sceneggiatura è stata firmata da Will Beall, mentre nel team della produzione ci saranno anche Jerry Bruckheimer e Chad Oman.

Al centro della trama c'è il poliziotto Alex Foley, interpretato da Eddie Murphy, che ha debuttato sugli schermi nel 1984. Il successo ai box office ha poi portato alla produzione di due sequel, arrivati nelle sale nel 1987 e nel 1994.

Joseph Gordon-Levitt ha recentemente recitato nella serie Super Pumped nella parte di Travis Kalacnick, il fondatore di Uber, e in Providence, accanto a Lily James.

Taylour Paige, invece, ha ottenuto il successo con Zola e ha poi recitato in Sharp Stick e in Mack & Rita.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli dei personaggi che sono stati affidati ai due attori e bisognerà attendere per scoprire qualche anticipazione.