Beverly Hills, 90210: il regista risponde alle accuse di Jessica Alba

Joel Feigenbaum, che ha diretto Jessica Alba in Beverly Hills, 90210, ha risposto alle affermazioni dell'attrice secondo cui le era stato detto che sarebbe stata buttata fuori dal set se avesse guardato negli occhi qualcuno dello storico cast della serie tv.

I protagonisti di Beverly Hills, 90210

Jessica Alba ha partecipato a Beverly Hills, 90210 durante l'ottava stagione, nel ruolo di Leanne, una madre adolescente che chiede a Kelly (Jennie Garth) di aiutarla in una clinica. L'attrice ha affermato che sul set non le era permesso guardare gli altri attori negli occhi ma il regista Joel Feigenbaum ha risposto dicendo di non sapere niente: "Non sapevo di questa cosa. Ma è molto probabile che qualcuno gliel'abbia detto seriamente o anche scherzando. Non riesco a immaginare chi possa essere stato. Certamente non é stato qualcuno del cast e non riesco nemmeno a immaginare. Le uniche persone che potrebbero averlo fatto sono un AD (assistente alla regia) o forse qualcuno che lavorava al trucco e parrucco. Non dubito che l'abbia sentito in qualche modo, ma di certo non me ne sono mai reso conto e di certo non l'hai mai visto sul set"

Joel Feigenbaum ha avuto la possibilità di rispondere alle affermazioni di Jessica Alba lo scorso 12 ottobre, durante un episodio del podcast Beverly Hills, 90210 Show e ha continuando spiegando che conosceva molto bene il cast della serie tv e, secondo lui, è impossibile che qualcuno si sia permesso di dire queste cose.

Anche molti membri del cast hanno risposto alle affermazioni della star di Dark Angel, tra cui anche Jennie Garth che girava con lei molte scene ma afferma di non ricordare nulla di questi episodi. Anche Jason Pristley, che nella serie interpretava Brandon Walsh, ha detto di non sapere nulla di ciò che Jessica Alba ha rivelato: "Non guardare le star della serie' non è mai stata una regola nel nostro show. Non so chi abbia detto a Jessica Alba di non guardarci negli occhi"