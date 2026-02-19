Beverly Hills 90210 per la prima volta in streaming in Italia: ecco quando e dove

Per i fan italiani è finalmente finita l'attesa: le dieci stagioni di Beverly Hills, 90210 arrivano per la prima volta in streaming e on demand.

Un debutto storico per una delle serie cult degli anni '90 che, incredibilmente, nel nostro Paese non era mai approdata su alcuna piattaforma digitale.

Il cast della serie in una foto promozionale della prima stagione di Beverly Hills, 90210

Quando e dove vedere i 293 episodi della serie in Italia

In Italia sarà possibile vedere tutti i 293 episodi di Beverly Hills, 90210 a partire dal 3 aprile 2026. È questa la data ufficiale che segna il debutto completo della serie in streaming e on demand nel nostro Paese.

La serie sarà disponibile su Sky Italia e in streaming su NOW, permettendo agli abbonati di recuperare tutte e dieci le stagioni quando vogliono, senza vincoli di palinsesto. Si tratta di un evento particolarmente atteso, perché finora le avventure di Brandon, Brenda e del gruppo del West Beverly High non erano mai arrivate su una piattaforma digitale italiana.

Perché la serie non era mai arrivata in streaming finora

Per anni le vicende di Brandon, Brenda e compagni sono rimaste bloccate da una complessa questione di diritti, che ha impedito qualsiasi distribuzione in streaming e perfino in home video.

Tanto che i fan più irriducibili hanno continuato a cercare e condividere gli episodi in rete. Ora però non ce n'è più bisogno: dal 3 aprile sarà possibile rivedere integralmente la serie e concedersi una vera e propria maratona.

Luke Perry e Shannen Doherty nell'episodio Un weekend a Palm Springs della serie Beverly Hills, 90210

Brenda, Brandon e Dylan: chi sono i protagonisti e la trama

Al centro della storia c'è la famiglia Walsh, con i gemelli Brenda e Brandon, interpretati da Shannen Doherty e Jason Priestley, che da Minneapolis si trasferiscono a Los Angeles e iniziano a frequentare la West Beverly High.

Intorno a loro ruota un gruppo di amici destinato a diventare iconico: dalla ricca Kelly Taylor (interpretata da Jennie Garth) al tormentato Dylan McKay, volto indimenticabile di Luke Perry.

Beverly Hills, 90210 ha rivoluzionato il racconto televisivo dell'adolescenza, affrontando temi allora considerati tabù come droga, alcol, disturbi alimentari, AIDS e sessualità, diventando un punto di riferimento culturale per un'intera generazione.

I protagonisti di Beverly Hills, 90210

L'esordio e il successo mondiale di Beverly Hills 90210

Creata dal produttore americano Aaron Spelling, che volle nel cast anche la figlia Tori Spelling nel ruolo di Donna Martin, la serie debuttò negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990, diventando rapidamente un fenomeno generazionale. In Italia arrivò il 19 novembre 1992 su Italia 1, conquistando un pubblico vastissimo e fedele.

La serie si è conclusa negli Stati Uniti il 17 maggio 2000. Dopo dieci stagioni e 293 episodi, il teen drama simbolo degli anni '90 ha salutato il pubblico con l'episodio finale trasmesso dalla rete Fox, chiudendo un decennio televisivo caratterizzato dalle vicende di Brenda, Brandon, Kelly e Dylan.