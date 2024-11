Beverly Hills 90210: Brian Austin Green non ricorda la prima volta che ha fatto sesso con Tori Spelling

Tori Spelling e Brian Austin Green hanno ricordi diversi di ciò che è accaduto tra loro in passato, quando i due attori di Beverly Hills 90210 sono stati impegnati in una relazione sentimentale.

Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast misSPELLING, l'attrice ha dato il benvenuto all'ex co-protagonista della serie teen anni '90 e ha ricordato la prima volta in cui sono andati a letto insieme - durante un evento della Fox a Disneyland - nel periodo in cui erano di fatto una coppia.

Tuttavia, all'inizio Green non ne era così sicuro che le cose fossero andate esattamente in quel modo. "Non è stato a casa di Shannen?", ha chiesto, sembrando riferirsi alla defunta Shannen Doherty, che era loro amica e collega. La Doherty è morta a luglio dopo anni di lotta contro il cancro.

Tori Spelling è Donna Martin in Beverly Hills, 90210

"Mi sento così stupida in questo momento", ha detto la Spelling, che ha interpretato Donna Martin, la fidanzata di lunga data del personaggio di Green, David Silver, nel teen drama andato in onda dal 1990 al 2000. Green l'ha rassicurata che non doveva farlo. "Ricordo altre volte", ha aggiunto, "ma non ricordo affatto quella volta. Non so come sia possibile".

Beverly Hills, 90210: mini reunion con abbraccio per Jason Priestley, Ian Ziering e Brian Austin Green

La Spelling ha poi dichiarato che Green le aveva detto di amarla durante la stessa escursione quando poi si sono baciati in pubblico. "E poi tu mi hai chiesto: 'Vuoi andartene da qui?'". Tori ha confermato, aggiungendo che era qualcosa che si vede in un film di John Hughes.

"Abbiamo coperto tutte le possibilità di una relazione, ed è per questo che quando la gente viene da me e mi dice: "Oh, sì, quindi tu e Tori vi siete frequentati per un po', giusto? Mi sembra un modo un po' troppo riduttivo per me", ha detto Green. "Eravamo molto più di una semplice una frequentazione". In seguito, entrambi hanno fatto parte dello spinoff del 2019 Beverly Hills, 90210, che vedeva i membri del cast originale interpretare versioni romanzate di loro stessi che si riunivano per lanciare un reboot del loro show degli anni '90.