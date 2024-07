Addio Brenda! L'attrice di Beverly Hills 90210 Shannen Doherty ha perso la battaglia contro il cancro

Shannen Doherty, la celebre Brenda di Beverly Hills, 90210 e Prue di Streghe, è deceduta ieri notte a 53 anni. La sua morte segna la fine di una battaglia coraggiosa contro il cancro al seno, una lotta che ha condiviso pubblicamente per sensibilizzare il pubblico sulla malattia.

Nata il 12 aprile 1971, Doherty ha iniziato la sua carriera giovanissima, conquistando la fama internazionale con il ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills, 90210. La sua interpretazione ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura pop degli anni '90, rendendola un'icona per una generazione intera.

Successivamente, Doherty ha interpretato Prue Halliwell in Streghe, serie televisiva di successo che l'ha consacrata ulteriormente nel panorama televisivo.

La lunga battaglia contro il cancro

Alla Doherty era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015. "Ci sono dei giorni in cui mi chiedo: Perché io?", ha confessato la Doherty al settimanale People riguardo alla sua salute. "E poi mi dico, beh, Perché non io? Chi altri, oltre a me lo merita?".

Nel 2017 il suo cancro al seno era tornato dopo un periodo di remissione. "È una pillola amara da digerire", aveva dichiarato in un suo intervento a Good Morning America.

Negli ultimi tempi la Doherty aveva anche raccontato che il suo ex marito ritardava il divorzio, perché sperava che - morendo lei di tumore - non avrebbe dovuto pagarle gli alimenti. Un'altra pillola amara da ingoiare, quando l'attrice aveva bisogno di avere intorno a sé solo solidarietà.

La Doherty aveva iniziato la sua carriera da piccola con un ruolo ne La casa della prateria, ottenendo la fama internazionale grazie a Beverly Hills, 90210, abbandonata alla quarta stagione.

La relazione travagliata tra il suo personaggio, Brenda, e quello del defunto Luke Perry, alias Dylan, ha fatto impazzire generazioni di adolescenti in tutto il mondo.