Beverly Hills 90210 ad aprile su Sky: il tuffo negli anni '90 comincia con il nuovo promo

Come vi avevamo già anticipato, la serie cult arriverà per la prima volta in streaming in Italia su Sky e la piattaforma NOW dopo che il problema di diritti che ne bloccava la distribuzione è stato risolto

Prima di tutti i teen drama contemporanei c'era lei: Beverly Hills, 90210, l'iconica serie in dieci stagioni, che ha debuttato negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990, che in breve tempo si è affermata come fenomeno globale.

Creata da Darren Star, è diventata un autentico cult generazionale, capace di marchiare in maniera indelebile l'immaginario televisivo degli anni '90 e non solo.

Il promo annuncia quando e dove vedere tutti i 293 episodi

La serie che ha lanciato star internazionali come Jason Priestley, Jennie Garth e i compianti Shannen Doherty e Luke Perry arriverà con tutte le sue dieci stagioni dal 3 aprile su Sky e in streaming su NOW: per la prima volta dal 2001 in Italia, l'intero cofanetto on demand, in alta definizione e nel formato 16:9.

Dalla stessa data, la serie partirà su Sky Collection in modalità maratona. Inoltre, dal 9 aprile andrà tutti i giovedì alle 20:30 su Sky Serie (con tre episodi a settimana): la stessa collocazione che la serie aveva negli anni '90 sulla tv generalista.

Perché la serie non era mai arrivata in streaming finora

Si tratta di un evento particolarmente atteso, perché finora le avventure di Brandon, Brenda e del gruppo del West Beverly High non erano mai arrivate su una piattaforma digitale italiana. Per anni la distribuzione nel nostro paese di Beverly Hills, 90210 è rimasta bloccata da una complessa questione di diritti, che ha impedito qualsiasi distribuzione in streaming e perfino in home video.

Brenda, Brandon e Dylan: chi sono i protagonisti e la trama

I protagonisti di Beverly Hills, 90210

Ambientata nell'esclusiva comunità di Beverly Hills, in California, la serie segue le vicende personali e sociali di un gruppo di adolescenti alle prese con amicizia, amore, ambizione e conflitti generazionali. Al centro della storia ci sono i gemelli sedicenni Brandon e Brenda Walsh, che si trasferiscono con la loro famiglia dal Minnesota a Beverly Hills, trovandosi improvvisamente immersi in un mondo fatto di privilegi, abiti firmati e auto di lusso.

Alla West Beverly Hills High, Brandon e Brenda scoprono che la posta in gioco è molto più alta: le aspettative crescono, la pressione sociale si fa più intensa e le dinamiche relazionali diventano più complesse. In un ambiente radicalmente diverso da quello di provenienza, i due ragazzi sono chiamati a ridefinire identità e valori, confrontandosi con tematiche come dipendenze, sessualità, discriminazione e responsabilità adulta.