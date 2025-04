Berserk e la collaborazione con Diablo: l'anime proseguirà con Blizzard?

Il mondo di Diablo si tinge di oscurità ancora più profonda: Blizzard ha appena svelato un'animazione inedita che preannuncia un crossover inatteso con Berserk, il capolavoro oscuro nato dal compianto Kentaro Miura. Il video - breve ma intensissimo - mostra uno dei protagonisti del gioco equipaggiato con l'inconfondibile Armatura del Berserk e la gigantesca Ammazzadraghi, segni inequivocabili di Guts. Cosa significa tutto ciò? C'è speranza di vedere proseguire l'anime?

Berserk invade Diablo

È la prima volta che l'universo di Diablo, nato nel 1996 e giunto al suo quarto capitolo nel 2023, si apre a un incrocio tanto audace con l'animazione giapponese. Il tono, già gotico e brutale del titolo della Blizzard, si sposa alla perfezione con l'atmosfera apocalittica e disperata di Berserk, e sebbene i dettagli della collaborazione siano ancora avvolti nell'ombra, la suggestione è potente: due mondi dominati da mostri, demoni e dolore che si fondono per amplificare il loro inferno condiviso.

È curioso che questa rivelazione arrivi mentre Blizzard affronta un momento di riflessione interna. Il presidente Mike Ybarra ha recentemente espresso dubbi sul futuro della saga: "Se il ciclo continua a sfornare contenuti senza correggere i problemi alla base, non so dove stia andando Diablo. Puoi aggiungere tutte le attività di endgame che vuoi, ma se le criticità restano, è come correre sul posto. A un certo punto c'è troppa roba casuale, non vale più lo sforzo".

Parole dure, che sembrano però trovare un contrappunto in questo crossover visionario. Nel frattempo, il manga di Berserk continua dopo la scomparsa di Miura grazie al suo amico Kouji Mori e allo Studio Gaga, ma il fronte anime è ancora in attesa di un nuovo adattamento all'altezza. Che possa essere giunto il momento?