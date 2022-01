Berlino 2022: Occhiali neri di Dario Argento in Berlinale Special, Leonora addio di Paolo Taviani in concorso,

Svelato il programma di Berlino 2022, un programma che parla italiano visto che Berlinale Special ospiterà il debutto dell'attesa nuova regia di Dario Argento, occhiali neri, che vede nel cast anche la figlia Asia Argento. Paolo Taviani, vincitore dell'Orso d'oro nel 2012 insieme al defunto fratello Vittorio con Cesare deve morire, torna in concorso col pirandelliano Leonora addio.

Leonora addio: Matteo Pittirutti in una scena

I codirettori della Berlinale Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian hanno illustrato il programma della manifestazione, che si terrà dal 10 al 17 febbraio in una versione ridotta per via dell'emergenza sanitaria.

18 film provenienti da 15 paesi si contenderanno l'Orso d'Oro e l'Orso d'Argento. di questi, 17 film sono anteprime mondiali e 7 sono diretti da donne. Se Paolo Taviani e il suo Leonora Addio rappresenteranno l'Italia, ma si segnala anche la coproduzione italo-spagnola Alcarràs di Carla Simón, tra i titoli più intriganti si segnalano anche l'americano Call Jane con Elizabeth Banks, Sigourney Weaver e Kate Mara, dedicato all'associazione di sostegno femminile all'aborto operante negli anni '60.

Oltre a François Ozon, che inaugura festival e concorso con il suo Peter Von Kant, si segnalano i nuovi lavori dell'austriaco Ulrich Seidl, in concorso con Rimini, di Claire Denis, che dirige Juliette Binoche e Vincent Lindon in Both Sides of the Blade e di Ursula Meier, che presenterà The Line con Valeria Bruni tedeschi. Gradito ritorno anche per gli habituée Denis Cote, che ha firmato That Kind of Summer, e Hong Sangsoo con The Novelist's Film.

Berlino 2022: a Isabelle Huppert l'Orso d'oro alla carriera

Anche nel fuori concorso, Berlino sfodera un impressionante gruppo di titoli di alto profilo a cominciare dal nuovo horror di Dario Argento, Occhiali Neri, interpretato dalla figlia Asia Argento. L'attenzione si concentra anche sullo spregiudicato Good Luck to You, Leo Grande di Sophie Hyde con con Emma Thompson, The Outfit del regista Graham Moore con Mark Rylance e il documentario di Andrew Dominik This Much I Know To Be True, incentrato sul processo creativo della coppia formata da Nick Cave e Warren Ellis.

La sezione competitiva Encounters, che comprende 15 film, tutti in prima mondiale, presenterà - tra gli altri - Coma di Bertrand Bonello e il nuovo film di Peter Strickland, Flux Gourmet, con Asa Butterfield, Gwendoline Christie, e Ariane Labed.